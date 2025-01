LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2025 in DIRETTA: Giacomel speranze italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Oberhof, prima gara della quinta tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025. Si apre la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon al maschile con una gara molto importante per lo sviluppo della stagione sia della Coppa stessa, sia della squadra italiana che ha iniziato non benissimo l’annata, con tanti problemi al poligono per gli azzurri di punta, sia per la lotta per la Coppa del Mondo.

Fari puntati come di consueto sulla corazzata norvegese ed in particolare sui pretendenti alla Sfera di Cristallo Johannes Boe, Tarjei Boe, Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Laegreid e, ovviamente, su Endre Stroemsheim, che ha messo il primo sigillo della stagione la settimana scorsa nella short individual. Una corazzata rischia di esserlo anche la squadra francese che ha iniziato alla grande la sua stagione. I transalpini sono in cerca di riscatto dopo le prove non straordinarie sulla neve di casa di Le Grand Bornand. Fino a quel momento avevano piazzato diversi risultati di qualità come la vittoria della prima sprint di Kontiolahti con Emilien Jacquelin e della mass start con Eric Perrot, ma attenzione anche a Quentin Fillon Maillet, dato in buone condizioni.

Altri possono dire la loro oggi: gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, apparsi in gran forma sugli sci ma non sempre perfetti al poligono, gli ucraini, in particolare il giovane Mandzyn, ai piedi del podio nella prima sprint della stagione e i tedeschi che sono già saliti sul podio con Nawrath e con Riethmueller che è andato vicino al terzo posto nella mass start di Kontiolahti.

Aria e voglia di riscatto anche in casa Italia con Tommaso Giacomel che, messe da parte le ambizioni di poter essere un fattore nella generale, punta dritto verso il Mondiale e deve lanciare qualche segnale ad alto livello. L’azzurro non sempre è riuscito ad essere preciso al poligono finora e proverà a rifarsi sulla neve tedesca in un percorso che si preannuncia duro e accidentato e particolarmente ostico per i colori azzurri. Attesa anche per Lukas Hofer, che qualche segnale positivo lo ha lanciato finora e per Didier Bionaz, altalenante nel rendimento nelle prime quattro tappe stagionali. Al via per la squadra azzurra anche Elia Zeni, Marco Barale e Patrick Braunhofer.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Oberhof, prima gara della quinta tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 in programma oggi, venerdì 10 gennaio, alle ore 14.20. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!