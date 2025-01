Sport in tv oggi (sabato 4 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 4 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con il gigante femminile a Kranjska Gora, il Tour de Ski con lo skiathlon in Val di Fiemme, la Tournée dei Quattro Trampolini con la tappa di Innsbruck. Ci sarà da divertirsi anche con le semifinali della United Cup e le semifinali dei tornei di tennis della settimana.

L’Italia affronterà l’Olanda in un’amichevole di pallamano verso i Mondiali, il ciclocross ci terrà compagnia con il Superprestige a Gullegem, prosegue la Dakar con la prima tappa dopo il prologo. A completare il quadro i campionati nazionali di basket e volley oltre alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 4 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 4 gennaio

00.30 TENNIS – United Cup, semifinale: Kazakhstan-Polonia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

03.00 TENNIS – WTA 250 Auckland, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

04.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con la United Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, prima tappa: Bisha-Bisha (sintesi su Eurosport 1 dalle ore 21.00)

06.00 TENNIS – ATP 250 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

07.00 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

Non prima delle 07.30 TENNIS – United Cup, semifinale: USA-Cechia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.40 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Klagenfurt, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.00 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 20 km skiathlon maschile in Val di Fiemme (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

11.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS128 maschile a Innsbruck (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.40; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara femminile a Gullegem (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.45 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

15.00 CALCIO (Serie A) – Venezia-Empoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Union Clodiense (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pineto-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Crotone-Cavese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Juventus NextGen-Casertana (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.10 CICLOCROSS (Superprestige) – Gara maschile a Gullegem (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 20 km skiathlon femminile in Val di Fiemme (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 PALLAMANO (amichevole) – Italia-Olanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO A 5 (Supercoppa Italiana, semifinali) – Napoli-Roma (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Leicester (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Everton (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Brentford (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Klagenfurt, gara (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Novara (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – FeralpiSalò-Renate (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO A 5 (Supercoppa Italiana, semifinali) – Catania-Lecco (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Braga (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 GOLF (PGA Tour) – Tournament of Champions, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

20.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Brescia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Scandicci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Verona-Udinese (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Tortona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Montpellier (non è prevista diretta tv/streaming)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Baltimore Ravens-Cleveland Browns (diretta streaming su DAZN)

