LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia a fare sul serio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Dakar 2025. Dopo il prologo disputato ieri, dalla giornata odierna la carovana inizierà a fare sul serio, con una tappa (la Bisha-Bisha) subito importante sia a livello di lunghezza (413 chilometri di prove speciali e 86 di trasferimento), sia di difficoltà per quanto riguarda il fondo che troveranno i piloti. L’altimetria sarà sempre oltre i 1.100 metri con fondo vario (anche sabbioso) e selettivo.

Quali saranno gli orari? Le moto prenderanno il via per lo stage alle ore 05.00 italiane (le ore 07.00 locali). Le macchine partiranno alle ore 07.25, mentre i camion scatteranno alle ore 08.41.

Dopo il prologo di ieri tra le moto è in cima alla classifica Daniel Sanders (Red Bull KTM), tra le auto Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing), mentre tra i camion si è aggiudicato il prologo Mitchel van den Brink (Eurol Rally).

Oggi, sabato 4 gennaio, andrà in scena la prima tappa della Dakar 2025, che si snoderà attorno alla città di Bisha. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata di gare, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della “Corsa più dura del mondo”. Buon divertimento!