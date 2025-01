LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: tappa decisiva prima del Cermis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon in programma in Val di Fiemme (Italia) valido per il Tour de Ski 2024-2025. Penultimo appuntamento caldissimo quello che andrà in scena quest’oggi. E’ il momento della giornata dedicata alla prova che prevede entrambe le tecniche, banco di prova finale prima della chiusura col botto programmata domani con l’ascesa del Cermis.

Inizieranno gli uomini. Johannes Klaebo ha ulteriormente allargato il proprio divario sulla concorrenza grazie al successo ottenuto nella sprint in classico. Il campione norvegese guida la classifica con un margine di 1:35 su Edvin Anger e 2:11 su Erik Valnes. Per quanto riguarda la prova odierna occhio a Simen Krueger, Haavard Moseby e al britannico Andrew Musgrave. L’Italia spera in Federico Pellegrino: il capitano azzurro è tornato in corsa per un piazzamento di prestigio con la prova positiva nella sprint e cercherà di trovare il meglio dalla competizione odierna.

Ben più intricata la lotta in campo femminile. In un minuto infatti troviamo ben quattro atlete: al comando c’è Astrid Slind, prima con un margine risicatissimo su Therese Johaug (8″). Seguono Kerttu Niskanen a 29″ e Jessie Diggins staccata di un minuto. Le due norvegesi saranno le donne da battere quest’oggi, con la connazionale Heidi Weng che potrebbe recitare il ruolo di terzo incomodo. Per l’Italia ci proveranno Caterina Ganz e Anna Comarella.

La prova maschile avrà inizio alle 11.00, mentre le donne partiranno alle 15.30.