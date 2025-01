LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2025 in DIRETTA: tappa spartiacque per la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024/2025 in programma a Innsbruck, in Austria. Prosegue la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci con la terza gara che, come di consueto, si disputa nel pomeriggio del 4 gennaio nella città austriaca. Si gareggia con il sistema del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

E’ iniziata con una tripletta austriaca a Oberstdorf ed è proseguita con un altro trionfo austriaco la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini e ieri nelle qualificazioni di Innsbruck si è aggiunto il primo posto di Jan Hoerl in una classifica che ha visto cinque austriaci nei primi nove posti. L’Austria ha monopolizzato il podio di domenica sul Schattenbergschanze nella tappa inaugurale del Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. La vittoria è andata a Stefan Kraft, non il primo favorito della vigilia, mentre la risposta di un altro dei candidati al titolo, Daniel Tschofenig, non si è fatta attendere mercoledì, 1 gennaio, sul trampolino di Garmisch.

Jan Hoerl, secondo nella generale e ancora pienamente in corsa per l’Aquila d’Oro, ha sfruttato ieri nel migliore dei modi condizioni meteo di favore (leggero vento frontale) firmando di gran lunga la miglior misura della serie con 135 metri e mettendosi davanti a tutti con un vantaggio di 4.9 punti sul norvegese Johann Andre Forfang e di 5.5 punti sullo svizzero Gregor Deschwanden. Ha risposto presente all’appello anche il leader della Tournée Daniel Tschofenig, quinto in qualificazione sul Large Hill HS128 tirolese a 8.9 punti dalla vetta subito alle spalle del connazionale austriaco Stefan Kraft (quarto a -7.2). Nessuna eliminazione eccellente da segnalare, ma oggi non ci sarà il giapponese Ren Nikaido che ha rinunciato alle qualificazioni di ieri. Risultato in linea con le aspettative per la squadra italiana, che si presenta alla terza competizione della Tournée con un solo atleta. Alex Insam ha superato il taglio in 41ma posizione e sfiderà nella prima serie di gara il fenomeno giapponese Ryoyu Kobayashi (oggi decimo), mentre Francesco Cecon non è andato oltre un deludente 57° posto mancando l’obiettivo della top50.

Dopo le prime due tappe della prestigiosa Tournée dei 4 Trampolini, la classifica è cortissima ai vertici. L’austriaco Daniel Tschofenig guida la graduatoria generale con 622,5 punti, secondo posto nella prima gara e primo nella seconda. Il suo margine sul connazionale Jan Hoerl, secondo a 614,6 punti (-7.9), è ridotto. In terza posizione si trova un altro austriaco, Stefan Kraft, con 613,8 punti (-8.7). Kraft, vincitore a Oberstdorf, si conferma tra i favoriti per il titolo. Subito dietro, lo svizzero Gregor Deschwanden con 608,9 punti (-13.6) primo non austriaco che può ancora pensare di inserirsi nella lotta per la vittoria. Con lui il quinto della classifica, il norvegese Johann Andre Forfang con 600 punti (-22.5), che con due gare perfette potrebbe sognare in grande. La top 10 vede anche la presenza del tedesco Pius Paschke (6°), del veterano austriaco Michael Hayboeck (7°), di Karl Geiger, ottavo, dello sloveno Anze Lanisek (9°) e dell norvegese Kristoffer Eriksen Sundal (10°).

Il capoluogo del Tirolo reciterà il ruolo di terza tappa per la sessantanovesima volta. Le quattro eccezioni riguardano le edizioni V, X, XI e XX. Il Bergiselschanze, “trampolino del Monte Isel”, vive una curioso paradosso. È l’unica, fra le quattro strutture, ad aver ospitato sia i Giochi olimpici che i Mondiali. Però è al contempo quella dove si sono disputate meno gare valevoli per la Tournée (nel 2008 e nel 2022 non si potè competere a causa di avverse condizioni meteo). Quella attuale è la quarta versione del Bergiselschanze, eretto originariamente nel 1932 per essere poi abbattuto e ricostruito in tre occasioni (nel 1948, nel 1962 e nel 2001). La corrente conformazione è famosa per essere un simbolo della città di Innsbruck, grazie alla sua architettura a forma di serpente. L’impianto tiene fede al suo aspetto, essendo infido. A seconda delle condizioni meteo (vento frontale o di spalle) cambia connotati, avvantaggiando di volta in volta atleti di caratteristiche totalmente diverse. Proprio per la sua difficoltà, il Bergiselschanze è ormai diventato il crocevia della Tournée, perché negli ultimi anni è spesso risultato decisivo per l’assegnazione della vittoria finale.

