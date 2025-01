LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Brignone sfida Gut, torna Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del gigante di Kranjska Gora

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del gigante femminile in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Saranno nove le azzurre al via: Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Federica Brignone, dopo la vittoria di Semmering, si trova al comando della classifica di specialità con 200 punti, davanti alla svedese Sara Hector, seconda con 196, mentre nella graduatoria generale l’azzurra è terza con 319 punti e vuole rincorrere l’elvetica Camille Rast, al comando con 351.

Marta Bassino, invece, vorrà rilanciarsi dopo aver raggranellato soltanto 56 punti in gigante finora, avendo comunque fatto meglio nella specialità dell’elvetica Lara Gut-Behrami, la quale però è sesta nella generale con 269 punti e mira decisa a scalzare la connazionale dalla vetta. Primo gigante in stagione per Sofia Goggia.

Il gigante femminile in programma a Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025, vedrà la prima manche prendere il via alle ore 09.30, con la seconda run prevista alle ore 12.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 09.10.