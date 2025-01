Sport in tv oggi (mercoledì 8 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 8 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali con la tappa della Coppa del Mondo di sci alpino a Madonna di Campiglio. Sulla celebre 3-Tre lo spettacolo non mancherà di certo e si spera in un colpo di coda della squadra azzurra, che finora ha fatto non poca fatica a farsi valere tra i pali stretti.

In primo piano anche la Champions League di volley femminile, con gli impegni di Scandicci e della Vero Volley Milano: le toscane vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva, mentre le meneghine puntano a rimanere in scia al Vakifbank. Da non dimenticare le qualificazioni agli Australian Open 2025 di tennis, con tanti giocatori italiani in campo.

Guarda la Champions League di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 8 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 8 gennaio

00.00 Australian Open 2025, qualificazioni tabellone maschile: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.

(Gigante vs Neumayer 2° match e inizio programma dalle 00.00 italiane; Passaro vs Barranco Cosano 3° match e inizio programma dalle 00.00 italiane)

00.00 Australian Open 2025, qualificazioni tabellone femminile: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+.

(Errani vs Fruhvirtova 4° match e inizio programma dalle 00.00 italiane)

01.00 Tennis, ATP Auckland: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Michelsen 2° match e inizio programma alle 23.30 italiane di martedì 7 gennaio)

01.00 Tennis, WTA Hobart: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

01.30 Tennis, ATP Adelaide: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

01.30 Tennis, WTA Adelaide: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

05.50 Dakar 2025, quarta tappa – Previsto un approfondimento su tutti i temi della giornata dalle 21.45 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Tennis, Australian Open Opening Week: Alcaraz vs de Minaur – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Sci alpino, Coppa Europea a Les Diablerets (Svizzera): prima manche slalom femminile – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

13.00 Sci alpino, Coppa Europea a Les Diablerets (Svizzera): seconda manche slalom femminile – Diretta streaming canale YouTube FIS Alpine.

17.00 Basket, Eurocup: Bahceshir Kol. vs Buducnost – Diretta streaming su DAZN.

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio: prima manche slalom maschile – Diretta tv RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Trefl Sopot – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj-Napoca vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Volley femminile, Champions League: Voluntari vs Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGO, NOW, Eurovolley Tv (eurovolley.tv) e su DAZN.

18.45 Basket, Eurocup: Cedevita Olimpija vs Aris – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Volley femminile, Challenge Cup: Benfica vs Chieri ’76 – Diretta streaming su Eurovolley Tv (eurovolley.tv).

19.00 Calcio a 5, Serie A: Fortitudo Pomezia vs Catania – Diretta streaming su Futsal Tv.

19.30 Basket, Eurocup: Hamburg vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Joventus vs Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Bonn vs Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Calcio, Supercoppa di Spagna: Athletic Bilbao vs Barcellona – Diretta streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio: seconda manche slalom maschile – Diretta tv RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.30 Volley femminile, Champions League: FC Porto vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW, Eurovolley Tv (eurovolley.tv) e su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DELLA QUARTA TAPPA DELLA DAKAR DALLE 07.30

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 10.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 17.45 E ALLE 20.45

LA DIRETTA LIVE DI VOLUNTARI 2005-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 21.30