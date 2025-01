LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: seconda gara sulle nevi elvetiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Les Diablerets (Francia), valevole per la Coppa Europa femminile di sci alpino 2024-25. Si CHIUDE la due giorni dedicata allo slalom femminile sulle nevi di Les Diablerets in Svizzera. L’Italia, dopo le belle rimonte di ieri, cerca conferme da parte delle atlete più giovani dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative in Coppa del Mondo con le azzurre che faticano veramente tanto e in due occasioni non hanno piazzato atlete al traguardo.

Quello di ieri è stato uno slalom travagliato: una prima manche spostata di due ore per sistemare la pista dopo l’abbondante nevicata di questa notte e alla fine l’emersione da parte della francese Doriane Escane che ha dominato in lungo e in largo questa prova. Escane aveva concluso in seconda posizione la prima manche con un ritardo di 9 centesimi nei confronti di Danioth, ma nella seconda è stata fantastica: con il penultimo pettorale ha fatto registrare il sesto tempo di run per imporsi con il tempo complessivo di 1:25.06. Per la transalpina è la settima vittoria in carriera in Coppa Europa davanti proprio ad Aline Danioth: la svizzera chiude seconda a 94 centesimi.

A chiudere il podio c’è la francese Caitlin Mcfarlane a 1”26 che ha fatto una seconda manche straordinaria recuperando la bellezza di sei posizioni: per lei si tratta del primo podio in carriera in Coppa Europa. Quarta posizione per la svizzera Eliane Christen a 1”38 e quinta per la francese Marion Chevrier a 1”39. Buona rimonta per alcune delle italiane nella seconda manche: ha centrato la top 10 Celina Haller che chiude in decima posizione a 2”06, secondo piazzamento nelle 10 in carriera in Coppa Europa e ben dieci posizioni recuperate. Tredicesima Ambra Pomarè, che recupera dodici posizioni e arriva a 2”53 da Escane, quattordicesima Laura Steinmair a 2”54.

Per essere uno slalom di Coppa Europa il livello è piuttosto alto con alcune atlete che sono state protagoniste della gara di Kranjska Gora non più tardi di due giorni fa. I fari sono puntati su tre atlete: la francese Doriane Escane che ha dominato lom,slalom di ieri, la tedesca Jessica Hilzinger, unica della sua Nazionale a giungere al traguardo sulla neve slovena e la svizzera Eliane Christen che è tornata a gareggiare dopo tanti infortuni e si è già resa protagonista di alcune ottime prestazioni in Coppa del Mondo, dove punta a scalare posizioni nei pettorali di partenza. Pettorale già scalato in Coppa Europa dove oggi partirà con l’11.

Tra i pettorali di partenza più bassi queste le protagoniste più attese: le francesi Marion Chevrier e Caitlin McFarlane, terza al traguardo ieri, le svedesi Moa Bostroem Mussener e Elsa Fermbaeck, le svizzere Elena Stoffel, Selina Egloff, Aline Danioth (seconda ieri), Aline Hoepli, Janine Maechler, Anuk Braendli e la austriaca Lisa Hoerhager (terza dopo la prima manche ieri e uscita nella seconda manche). Per l’Italia sono al via ben dieci atlete: Celina Haller con il pettorale 14, Laura Steinmair con il 27, Ambra Pomare con il 28, Sophie Mathiou con il 38, Francesca Carolli con il 45, Tatum Bieler con il 48, Margherita Cecere con il 52, Alice Pazzaglia con il 53, Maria Sole Antonini con il 57, Giulia Valleriani con il 64. Sono 86 le atlete al via nella prima manche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Les Diablerets (Francia), valevole per la Coppa Europa femminile di sci alpino 2024-25. La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.00, buon divertimento!