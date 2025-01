LIVE Sci alpino, Slalom Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: Vinatzer e gli azzurri cercano una svolta sulla mitica 3Tre

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla mitica pista denominata “3Tre” vivremo la quinta gara tra i pali stretti della stagione che si annuncia come sempre all’insegno dell’equilibrio e dell’incertezza. Finora il francese Clement Noel si è aggiudicato le prime due prove di Coppa del Mondo sulle nevi di Levi e Gurgl, poi è toccato ad Henrik Kristoffersen aggiudicarsi la gara di Val d’Isere e infine un altro norvegese Timon Haugan ha dominato la gara in La Villa in Alta Badia.

Tutto lascia pensare che ancora una volta la sfida sia tra i norvegesi e Clement Noel anche se la 3Tre lascia aperte tante strade, si spera anche per gli azzurri. La prima parte della stagione in slalom ha parlato abbastanza chiaro: quando Noel lascia spazio, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, ci sono pronti i norvegesi ad approfittarne. Il 50% (6 su 12) dei posti sul podio fin qui distribuiti dalle quattro gare di Coppa del Mondo sono stati a favore della Norvegia: Felix McGrath è saligto per ben tre volte sul podio, due Henrik Kristoffersen e una ma con il primo posto in Alta Badia, Timon Haugan.

Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, in una specialità in cui gli elvetici non sono stati protagonisti come in tutte le altre gare di Coppa del Mondo, il tedesco Linus Strasser, il francese Steven Amiez, l’esperto britannico Dave Ryding e il brasiliano di origine norvegese Lucas Pinheiro Braathen che sul podio quest’anno c’è già salito e ha grande voglia di tornarci.

L’Italia attende da troppo tempo un successo nello slalom sulla 3Tre, un traguardo che manca dal 2005 quando Giorgio Rocca salì sul gradino più alto del podio. L’ultimo piazzamento tra i primi tre risale invece al 2020, con Alex Vinatzer, che conquistò il terzo posto. Sarà proprio il giovane altoatesino a guidare la squadra azzurra domani, composta da sei atleti al via: Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Simon Maurberger. Nonostante le aspettative, gli italiani partono con un certo svantaggio rispetto ai principali rivali. Anche Vinatzer, che in passato ha mostrato il suo talento su questa stessa pista, spera di ritrovare il giusto ritmo e di portare una prestazione convincente. Tra gli azzurri, il 25enne Kastlunger si presenta come l’atleta più in forma del momento: è infatti il meglio piazzato nella classifica di specialità, pur occupando solo il 16° posto. Oggi sarà l’occasione per tutti di mettersi in luce e, magari, invertire la rotta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. La partenza della prima manche è fissata alle 17.45, mentre la seconda scatterà a partire dalle 20.45, buon divertimento!