LIVE Porto-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le meneghine vogliono restare in scia al Vakifbank

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Porto-Milano, match valevole per la quinta giornata del gruppo C della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Dopo le festività natalizie, si torna in scena anche in campo internazionale. Sfida da non sottovalutare per la Vero Volley, alla caccia di tre punti decisivi per continuare a sperare nella prima posizione del raggruppamento.

Milano è reduce dalla bruciante sconfitta rimediata a Novara nel tiebreak conclusivo. Le ragazze di Stefano Lavarini si sono complicate irrimediabilmente la vita da sole, commettendo troppi errori e non riuscendo a mettere in campo la solita qualità offensiva. Le meneghine adesso dovranno rimettersi in sesto per quantomeno avere la chance di lottare ancora per la prima posizione nel girone: l’ultima giornata infatti metterà di fronte la Vero Volley al VakifBank primo, con la possibilità quindi di operare il sorpasso all’ultimo respiro.

Dall’altra parte del campo il Porto proverà a farsi carico della spinta del pubblico di casa per tenere botta a una formazione oggettivamente più forte. Le lusitane sono terze in classifica a quota tre punti, tutti arrivati nella vittoria ottenuta contro il Calcit Kamnik. Il destino delle biancoblu è quasi certo, con l’eliminazione che appare più che una possibilità, ma questo certamente non metterà loro alcun freno all’orgoglio e alle ambizioni di successo in quest’incontro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Porto-Milano, match valevole per la quinta giornata del gruppo C della Champions League 2024-2025 di volley femminile, il cui via è programmato per le ore 21.30. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!