LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders e Lategan osservati speciali, Loeb si ritira

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2025. La Maratona del deserto prevede quest’oggi una frazione che partirà da Al Henakiyah e giungerà ad Alula: 415 km di speciale e 173 di trasferimento. Una stage in cui bisogna prestare particolare attenzione ai canyon presenti lungo il percorso, autentiche trappole per i concorrenti.

Tra le moto aperta la caccia all’australiano Daniel Sanders. Il pilota della KTM guida la graduatoria davanti all’americano Skyler Howes su Honda e alla Hero di Ross Branch. Ieri, l’aussie ha mostrato non poche difficoltà nell’affrontare un tracciato variegato e vedremo se le sue difficoltà si confermeranno. Spetterà ai suoi immediati inseguitori sfruttare la chance e, in questo senso, vedremo se lo statunitense Ricky Brabec (Honda), attualmente 4° in classifica generale, saprà piazzare la zampata.

Nelle auto bisogna fare i conti con i ritiri eccellenti. Dopo lo spagnolo Carlos Sainz, c’è stato ieri nella tarda serata in territorio saudita l’abbandono di Sebastien Loeb. L’asso alsaziano è stato protagonista di un incidente spettacolare con la sua Dacia e i danni riportati l’hanno costretto alla resa. A questo punto vedremo se il sudafricano Henk Lategan (Toyota) saprà tenere botta agli attacchi di Nasser Al-Attiyah (Dacia) e di Mattias Ekstroem (Ford). Lotta che ci sarà anche tra i mezzi pesanti, con gli equipaggi guidati dai cechi Martin Macik e Ales Loprais a contendersi lo scettro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 05.50 italiane con le moto. I nostri aggiornamenti ci saranno a partire dalle 07.30 italiane. Buon divertimento!