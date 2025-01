Sci alpino, Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2025: orari, tv, streaming. C’è lo slalom in notturna

Tappa infrasettimanale per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma, mercoledì 8 gennaio, il classico slalom maschile in notturna a Madonna di Campiglio: la prima manche scatterà alle ore 17.45, mentre la seconda, con inversione dei migliori 30, partirà alle ore 20.45.

Nella classifica di specialità comanda il norvegese Henrik Kristoffersen con 270 punti, davanti all’elvetico Loic Meillard, secondo a quota 245, ed al transalpino Clement Noel, terzo con 240. Nella graduatoria generale guida l’elvetico Marco Odermatt con 630 punti, davanti a Kristoffersen, secondo con 469.

Per la gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Mercoledì 8 gennaio

17.45 Slalom maschile Madonna di Campiglio, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

20.45 Slalom maschile Madonna di Campiglio, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport