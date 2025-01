Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Madonna di Campiglio, Adelboden e St. Anton, programma, tv

Si entra sempre più nel vivo dell’importante mese di gennaio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Ci attendono numerosi appuntamenti che, nei prossimi giorni, si snoderanno in ben tre località. Ci avviciniamo ad ampi passi ai Campionati Mondiali, ma la Sfera di Cristallo rimane ancora la grande protagonista.

Quale sarà il programma delle gare in arrivo? Mercoledì 8 gennaio si inizierà con lo slalom maschile in quel di Madonna di Campiglio (gara in notturna, prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45). Giovedì 9 gennaio, quindi, si inizierà con il calendario femminile di St. Anton (Austria). Dopo i primi due allenamenti, si entrerà nel vivo con la discesa di sabato 11 gennaio (ore 11.15) e il superG di domenica 12 gennaio (ore 11.15).

Il comparto maschile, dopo la prova tra i rapid gates sotto i riflettori della mitologica pista 3-Tre, si sposteranno in Svizzera (ad Adelboden) per altre due prove tecniche. Si inizierà sabato 11 gennaio con il gigante (prima manche ore 10.30, seconda alle ore 13.30), mentre domenica 12 gennaio si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 10.30, seconda alle ore 13.30).

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Madonna di Campiglio, Adelboden e St. Anton saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2025

Mercoledì 8 gennaio

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio

Giovedì 9 gennaio

Ore 11.15 Primo allenamento discesa femminile Sankt Anton

Venerdì 10 gennaio

Ore 11.15 Secondo allenamento discesa femminile Sankt Anton

Sabato 11 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile Adelboden

Ore 11.15 Discesa femminile Sankt Anton

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Adelboden

Domenica 12 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Adelboden

Ore 11.15 superG femminile Sankt Anton

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Adelboden