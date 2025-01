Sci alpino, “dischi verdi” per Flachau e Cortina d’Ampezzo: confermate le gare di Coppa del Mondo

Giornata di dischi verdi per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: in mattinata si era rivelato positivo il controllo neve a Cortina d’Ampezzo, in serata è arrivato il via libera anche per Flachau. Sono così stati confermati lo slalom in notturna nella località austriaca (martedì 14 gennaio) e le due gare veloci nella Perla delle Dolomiti (discesa libera sabato 18 gennaio, seguita il giorno dopo dal superG), che tra poco più di un anno ospiterà le Olimpiadi.

Sulla pista dedicata a Hermann Maier andrà in scena la seconda prova tra i pali stretti di questo intenso mese agonistico (la sesta stagionale in questa specialità), a precedere il fine settimana sulle Dolomitici dove l’Olympia delle Tofane ci regalerà due gare veloci dopo quelle di St. Anton (Austria, 11-12 gennaio), a precedere il gigante di Kronplatz (21 gennaio) e un altro fine settimana con discesa e superG a Garmisch (Germania, 18-19 gennaio).

La lotta per la Sfera di Cristallo è più incerta che mai: la croata Zrinka Ljutic è balzata al comando dopo la vittoria nello slalom di Kranjska Gora con 456 punti, seguita a ruota dalla svedese Sara Hector (447) e dalla svizzera Camille Rast (433). La nostra Federica Brignone è quarta (319) appena davanti alle svizzere Wendy Holdener (316) e Lara Gut-Behrami (309), ma ora riflettori puntati su Sofia Goggia (285) attesa da gare decisamente favorevoli.