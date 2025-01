Calendario sci alpino Madonna di Campiglio, St. Anton e Adelboden 2025: programma 8-12 gennaio, orari, tv

Si entra sempre più nel vivo del cruciale mese di gennaio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Ci attendono tappe importanti nei prossimi giorni in tre località diverse nell’avvicinamento che porterà ai Mondiali. Gare che saranno importanti per i punti in ottica Sfera di Cristallo.

Si comincia mercoledì 8 gennaio con lo slalom maschile a Madonna di Campiglio sulla TreTre (gara in notturna, prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45). Giovedì 9 gennaio comincia il fine settimana al femminile a St. Anton (Austria). Dopo le due prove ecco che ci saranno la discesa di sabato 11 gennaio (ore 11.15) e il superG di domenica 12 gennaio (ore 11.15).

Infine i maschi si sposteranno in Svizzera (ad Adelboden) per altre due prove tecniche. Si inizierà sabato 11 gennaio con il gigante (prima manche ore 10.30, seconda alle ore 13.30), mentre domenica 12 gennaio si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 10.30, seconda alle ore 13.30).

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le tappe di Madonna di Campiglio, Adelboden e St. Anton saranno visibili su Eurosport 1, Raisport e Rai 2. In streaming si potrà seguire su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky GO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2025

Mercoledì 8 gennaio

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

Giovedì 9 gennaio

Ore 11.15 Prima prova discesa femminile Sankt Anton

Venerdì 10 gennaio

Ore 11.15 Seconda prova discesa femminile Sankt Anton

Sabato 11 gennaio

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile Adelboden – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

Ore 11.15 Discesa femminile Sankt Anton – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Adelboden – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

Domenica 12 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Adelboden – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

Ore 11.15 superG femminile Sankt Anton – diretta tv Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Adelboden – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024/2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 e Raisport, per gli abbonati su Eurosport 1

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky GO

Diretta live testuale: OA Sport