Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden 2025: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, ad Adelboden, in Svizzera, proseguirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma due gare maschili, con il gigante previsto sabato 11 e lo slalom in programma domenica 12.

Per quanto concerne il gigante di sabato 11, la prima run prenderà il alle ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30, infine per quel che riguarda lo slalom in programma domenica 12, gli orari saranno identici, con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda, con inversione dei migliori 30, alle ore 13.30.

Per le due gare della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD, Eurosport 1 HD (gigante) ed Eurosport 2 HD (slalom), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

