Quante posizioni guadagnano Bolelli/Vavassori nel ranking ATP? A Melbourne possono avvicinare il n.1…

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno grandi ambizioni in questo 2025. Vinto il torneo di Adelaide, gli azzurri si sono spinti anche alla finale del doppio degli Australian Open, replicando quanto fatto nel 2024. Tuttavia, in questa circostanza si vorrà il titolo. Non sarà una partita semplice, in quanto il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten sono una coppia molto competitiva, vittoriosa l’anno scorso a Wimbledon.

Grazie all’affermazione in semifinale, i due azzurri hanno compensato la “scadenza” che avevano in classifica mondiale. Con un’affermazione in senso assoluto, Bolelli e Vavassori potrebbero compiere un balzo in avanti nel ranking ATP. Attualmente gli azzurri sono con 5990 punti e il target è quello di portarsi a quota 6790.

In che cosa si tradurrebbe ciò? Nell’essere i più immediati inseguitori di Marcelo Arevalo/Mate Pavic (n.1 del ranking), sconfitti nei quarti di finale a Melbourne e quindi fermi a 7530 punti. In questa maniera il duo nostrano potrebbe mettere nel mirino gli attuali n.1 della classifica, per centrare uno degli obiettivi che i due tennisti italiani si sono prefissati nel 2025.

Se si fa un discorso di Race to Turin, ovvero la classifica di rendimento stagionale, l’emiliano e il piemontese svettano con 1450 punti, a precedere proprio Heliovaara e Patten con 1290. La conquista del titolo nella terra dei canguri sancirà chi sarà il riferimento anche in questa graduatoria.