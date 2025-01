Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Finale Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Sabato 25 gennaio Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti nella finale degli Australian Open 2025 del doppio maschile. I due azzurri quest’oggi si sono meritati la qualificazione all’atto conclusivo del primo Slam dell’anno, piegando in semifinale il duo composto dallo svedese Andre Goransson e dall’olandese Sem Verbeek.

Una vittoria in rimonta della coppia nostrana, che ha mostrato qualità tecniche e morali per centrare l’obiettivo. I prossimi avversari saranno il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliovaara, a segno nell’altra semifinale contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Sarà un confronto complicato, in quanto gli avversari degli azzurri saranno i campioni in carica di Wimbledon.

Sarà necessaria una super prestazione, anche per prendersi una rivincita a livello Slam dopo quanto accaduto proprio sui prati di Church Road. Da questo punto di vista, nella sfida finale di Pechino dell’anno scorso, Bolelli e Vavassori hanno dimostrato di poter battere i due rivali.

La Finale del doppio maschile degli Australian Open 2025 tra Bolelli/Vavassori ed Heliovaara/Patten, andrà in scena sabato 25 gennaio e sarà il secondo incontro della sessione serale australiana, posteriore alla finale del singolare femminile. La copertura televisiva sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

BOLELLI/VAVASSORI-HELIOVAARA/PATTEN FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 25 gennaio (orari italiani)

Rod Laver Arena di Melbourne (Australia)

Ore 09.30 Finale singolare femminile

A seguire

Finale doppio maschile: Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten

PROGRAMMA FINALE DOPPIO MASCHILE AUSTRALIAN OPEN: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

