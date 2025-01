Bolelli e Vavassori ambiziosi: “Vogliamo vincere a Melbourne e diventare n.1 del mondo”

Seconda finale consecutiva in doppio a Melbourne per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri hanno centrato l’obiettivo, sconfiggendo in rimonta la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dall’olandese Sem Verbeek. Un’affermazione arrivata sul punteggio di 2-6 6-3 6-4, mettendo in mostra grande carattere dopo un avvio un po’ complicato.

Un atto conclusivo che sarà vissuto in maniera molto diversa rispetto al 2024. “Vogliamo vincere il titolo sabato. Sicuramente siamo molto più preparati a livello mentale rispetto all’anno passato. Personalmente, arrivo alla quarta finale Slam in due anni e quindi c’è un’esperienza diversa. Nel 2024 arrivavamo a giocarci qualcosa di inaspettato. Siamo più consapevoli delle nostre possibilità e sappiamo cosa fare per essere pronti. Chiaramente, ci sono anche gli avversari, ma noi daremo il massimo per le cose che possiamo controllare“, ha dichiarato Vavassori.

Bolelli ha aggiunto: “Giocheremo contro Heliovaara/Pattern, li conosciamo piuttosto bene, avendoci giocato sia a Wimbledon che a Pechino e avendoli battuti in Cina nella finale. Pattern è un mancino e dovremo fare particolare attenzione. Sarà un match duro, lo sappiamo, e dovremo essere aggressivi al servizio come lo siamo stati dal secondo set in avanti quest’oggi. All’inizio non lo siamo stati e abbiamo pagato. Bisognerà mettere dentro tante prime e sotto pressione i nostri rivali. Dobbiamo restare concentrati e gestire le emozioni, sapendo che la finale sarà dopo quella del singolare femminile“.

A conclusione, Vavassari ha precisato: “Il nostro obiettivo è prenderci la vetta della classifica mondiale e le premesse sono ottime. Dovremo anche gestire in maniera diversa la programmazione, per non arrivare a corto di energie come c’è capitato nel 2024“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini