Nadia Battocletti la protagonista più attesa al cross del Campaccio. C’è anche Aouani

Nadia Battocletti sarà la stella più luminosa ai nastri di partenza del Campaccio 2025, grande classica dell’Epifania che va in scena oggi a San Giorgio su Legnano (provincia di Milano). L’azzurra, sei giorni dopo il trionfo alla BOclassic, punta al successo anche nella 68ma edizione dell’evento di livello Gold valevole per il World Cross Country Tour.

“Mi aspetto di divertirmi, perché qui ho partecipato sin da bambina, sempre con grande emozione. Conto di poter proseguire la tradizione che il Campaccio, la mia prima gara dell’anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione che ha aperto un 2024 di grandi successi. Tanti i sogni per il futuro, sicuramente la maratona è nei miei programmi nei prossimi anni“, le sue dichiarazioni nella presentazione della vigilia.

La fuoriclasse trentina, argento olimpico in carica sui 10.000 metri e regina del mezzofondo europeo (nel 2024 ha conquistato il titolo continentale nel cross, oltre alla doppietta 5.000-10.000 su pista), vuole migliorare il secondo posto ottenuto un anno fa nonostante la febbre per regalare all’Italia una vittoria che in campo femminile manca da ben 31 anni al Campaccio (Silvia Sommaggio nel 1994).

Nella gara maschile c’è attesa in chiave azzurra per la prova di Iliass Aouani, che torna in azione un mese dopo aver corso la Maratona di Valencia con un notevole tempo di 2h06:06. “Molto contento di essere qui, ci tengo a iniziare la stagione al Campaccio anche se quest’anno mi presento in una forma diversa dal solito, avendo corso la maratona appena un mese fa. La condizione è sicuramente buona, la voglia di correre è tanta, mi aspetto di fare una gara da protagonista“, le sue parole alla vigilia del cross lombardo.