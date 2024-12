Calendario atletica 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il calendario 2025 dell’atletica leggera si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano indubbiamente i Mondiali, previsti a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. La stagione in sala sarà infuocata con Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanjing, Cina)

Non mancherà la Diamond League, con le sue tappe previste tra maggio e agosto (Finali il 27-28 agosto a Zurigo, Svizzera). Sempre nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante è da segnalare il Golden Gala, previsto a Roma il 6 giugno. Riflettori puntati sulla mitica Coppa Europa (ora Campionato Europeo a squadre), che l’Italia sarà chiamata a difendere a Madrid tra il 27 e il 29 giugno. A livello giovanile da annotare gli Europei Under 23 e Under 20.

Da non dimenticare le World Relays (i Mondiali di staffette), gli Europei a squadre di marcia, la Coppa Europa di lanci e dei 10.000 metri. Il programma prevede poi le consuete Maratone in giro per tutto il mondo, i Mondiali e gli Europei di corsa su strada, gli Europei di cross, i vari Meeting su suolo italiano, Campionati Nazionali e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo 2025 dell’atletica leggera, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali più importanti.

CALENDARIO ATLETICA 2025

6 gennaio Campaccio, San Giorgio su Legnano (Italia)

19 gennaio Cross La Mandria, Venaria Reale (Torino)

25 gennaio World Indoor Tour, Astana (Kazakhstan)

29 gennaio World Indoor Tour, Belgrado (Serbia)

2 febbraio World Indoor Tour, Boston (USA)

4 febbraio World Indoor Tour, Ostrava (Cechia)

7 febbraio World Indoor Tour, Karlsruhe (Germania)

8 febbraio World Indoor Tour, New York (USA)

9 febbraio Cross della Vallagarina, Villa Lagarina (Italia)

13 febbraio World Indoor Tour, Lievin (Francia)

15 febbraio World Indoor Tour, Torun (Polonia)

22-23 febbraio Campionati Italiani Indoor, Ancona (Italia)

28 febbraio World Indoor Tour, Gallur (Spagna)

2 marzo Maratona di Tokyo, Tokyo (Giappone)

6-9 marzo Europei Indoor, Apeldoorn (Paesi Bassi)

15-16 marzo Coppa Europa di lanci, Nicosia (Cipro)

16 marzo Maratona di Roma, Roma (Italia)

21-23 marzo Mondiali Indoor, Nanjing (Cina)

29 marzo World Continental Tour (gold), Melbourne (Australia)

4-6 aprile Grand Slam Track, Kingston (Giamaica)

6 aprile Maratona di Milano, Milano (Italia)

12 aprile World Continental Tour (gold), Gaborone (Botswana)

12-13 aprile Europei corsa su strada, Bruxelles (Belgio)

13 aprile Maratona di Parigi, Parigi (Francia)

21 aprile Maratona Boston, Boston (USA)

26 aprile Diamond League, Xiamen (Cina)

27 aprile Maratona di Londra, Londra (Gran Bretagna)

2-4 maggio Grand Slam Track, Miami (USA)

3 maggio Diamond League, Suzhou (Cina)

6 maggio World Continental Tour (gold), Pechino (Cina)

10-11 maggio World Relays (Mondiali staffette), Guangzhou (Cina)

16 maggio Diamond League, Doha (Qatar)

18 maggio World Continental Tour (gold), Tokyo (Giappone)

18 maggio Europei a squadre di marcia, Podebrady (Cechia)

21 maggio Meeting di Savona, Savona (Italia)

24 maggio Coppa Europa dei 10.000 metri, Parigi (Francia)

25 maggio Diamond League, Rabat (Marocco)

25 maggio Meeting di Palermo, Palermo (Italia)

30 maggio-1° giugno Grand Slam Track, Filadelfia (USA)

31 maggio World Continental Tour (gold), Bydgoszcz (Polonia)

31 maggio World Continental Tour (gold), Nairobi (Kenya)

31 maggio Meeting di Bolzano, Bolzano (Italia)

31 maggio Grifone Meeting, Asti (Italia)

2 giugno Palio della Quercia, Rovereto (Italia)

6 giugno Diamond League, Roma (Italia)

6-8 giugno World Continental Tour (gold), Zagabria (Croazia)

8 giugno World Continental Tour (gold), Los Angeles (USA)

8 giugno Meeting di Lucca, Lucca (Italia)

9 giugno World Continental Tour (gold), Hengelo (Paesi Bassi)

12 giugno Diamond League, Oslo (Norvegia)

14-15 giugno Campionati Italiani Societari, sede da definire (Italia)

15 giugno Diamond League, Stoccolma (Svezia)

17 giugno World Continental Tour (gold), Turku (Finlandia)

20 giugno Diamond League, Parigi (Francia)

24 giugno World Continental Tour (gold), Ostrava (Cechia)

27-29 giugno Europei a squadre (ex Coppa Europa), Madrid (Spagna)

27-29 giugno Grand Slam Track, Los Angeles (USA)

29 giugno World Continental Tour (gold), New York (USA)

5 luglio Diamond League Eugene (USA)

5 luglio Triveneto Meeting, Trieste (Italia)

11 luglio Diamond League, Monaco

13 luglio Meeting Sport e Solidarietà, Lignano Sabbiadoro (Italia)

17-20 luglio Europei Under 23, Bergen (Norvegia)

19 luglio Diamond League, Londra (Gran Bretagna)

2-3 agosto Campionati Italiani Assoluti, Caorle (Italia)

7-10 agosto Europei Under 20, Tampere (Finlandia)

9 agosto Meeting Brazzale, Vicenza (Italia)

10 agosto Meeting Sestriere, Sestriere (Italia)

12 agosto World Continental Tour (gold), Szekesfehervar (Ungheria)

16 agosto Diamond League, Cracovia (Polonia)

20 agosto Diamond League, Losanna (Svizzera)

22 agosto Diamond League, Bruxelles (Belgio)

27-28 agosto Diamond League: Finali, Zurigo (Svizzera)

31 agosto Meeting di Padova, Padova (Italia)

13-21 settembre Mondiali, Tokyo (Giappone)

21 settembre Maratona Berlino, Berlino (Germania)

26-28 settembre Mondiali corsa su strada, San Diego (USA)

12 ottobre Maratona Chicago, Chicago (USA)

26 ottobre Maratona Venezia, Venezia (Italia)

Novembre (data da definire) Cinque Mulini, San Vittore Olona (Italia)

2 novembre Maratona New York, New York (USA)

30 novembre Maratona Firenze, Firenze (Italia)

14 dicembre Europei Cross, Lagoa (Portogallo)

31 dicembre BO Classic, Bolzano (Italia)

31 dicembre We Run Rome, Roma (Italia)