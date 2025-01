Nadia Battocletti illumina il Campaccio: nel Cross per aprire l’anno con una vittoria. Grande sfida al maschile

Nadia Battocletti sarà la stella indiscussa del Campaccio, tradizionale evento di punta del calendario internazionale di corsa campestre che andrà in scena lunedì 6 gennaio sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000, andrà a caccia della vittoria in questa tappa del Cross Country World Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa specialità).

La fuoriclasse trentina, reduce dai trionfi agli Europei di Cross e alla BOclassic, punta ad aprire il nuovo anno con un successo di grande spessore dopo il secondo posto conseguito dodici mesi fa e a regalare all’Italia un’affermazione che manca da trent’anni (Silvia Sommaggio nel 1994). Nadia Battocletti si cimenterà nella prima gara di cross della stagione dopo la terza piazza alla Cinque Mulini, il sigillo nel Cross di Alcobendas e la stoccata nella rassegna continentale di Antalya.

Per lei è un appuntamento classico, visto che vi prende parte fin dalle categorie giovanili: tra le seniores è cresciuta progressivamente, dall’undicesimo posto nel 2018 alla seconda piazza del 2024, passando per i sesti del 2019, 2020, 2022 e il quarto del 2023. Le sue rivali di riferimento saranno la burundese Micheline Niyomahoro, la finlandese Susanna Saapunki e la portoghese Ana Dias, al via anche Elisa Palmero, Rebecca Lonedo e Michela Cesarò.

Sul fronte maschile, invece, si preannuncia un grande confronto tra l’etiope Telahun Haile Bekele (fresco di vittoria alla BOclassic) e l’ugandese Oscar Chelimo (bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2022 e secondo all’ultimo Campaccio). Potrebbe inserirsi il keniano Matthew Kipkoech Kipruto (bronzo iridato nel cross tra gli under 20), senza dimenticarsi dei burundesi Egide Ntakarutimana e Celestin Ndikumana, del sudafricano Maxime Chaumeton e del belga Guillaume Grimard.

L’Italia si affiderà a Iliass Aouani, al ritorno dopo aver corso la Maratona di Valencia in 2h06:06 (seconda prestazione italiana di sempre) e desideroso di migliorare l’ottava piazza raggiunta nelle ultime tre edizioni. Ai nastri di partenza anche Pasquale Selvarolo, Italo Quazzola e Luca Alfieri.