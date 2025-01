Atletica, i primi italiani in gara nel 2025: Battocletti si rilancia nel cross, attesa per le indoor

La stagione della grande atletica leggera incomincerà sabato 6 gennaio con il Campaccio, tradizionale evento di corsa campestre che andrà in scena sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’ormai tradizionale Cross della Befana vedrà ai nastri di partenza Nadia Battocletti, Campionessa d’Europa in questa specialità e argento olimpico sui 10.000 metri: la fuoriclasse trentina punterà al successo in terra lombarda e aprirà una stagione che si spera possa essere brillante come l’ultima.

L’azzurra sarà al via insieme a Ludovica Cavalli, Federica Del Buono e Iliass Aouani. Questi sono i nomi dei nostri portacolori che nei fatti apriranno l’annata agonistica, poi bisognerà aspettare le indoor che apriranno le date a livello nazionale già nei due weekend successivi (11-12 e 18-19 gennaio), ma probabilmente per i big bisognerà attendere fine mese. Il calendario delle gare degli italiani di punta non è ancora stato comunicato e si dovranno aspettare le prossime settimane.

Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e altre stelle del panorama tricolore faranno il proprio debutto al coperto tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Nel mirino l’intensissimo mese di marzo, che prevede sia gli Europei che i Mondiali per quanto riguarda le specialità indoor. Difficilmente vedremo in sala Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, pronti a dire la loro direttamente all’aperto, lungo il cammino che condurrà ai Mondiali di Tokyo.