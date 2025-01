Milano-VakifBank Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 22 gennaio (ore 20.00) si gioca Milano-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley femminile. All’Allianz Cloud andrà in scena l’ultima giornata della fase a gironi e ci sarà spazio per uno scontro diretto da brividi che mette in palio il primo posto nel gruppo C: la corazzata turca ha vinto l’incontro d’andata per 3-0 e svetta in testa al raggruppamento con 5 successi (15 punti), mentre le meneghine inseguono a quota 4 vittorie (12 punti).

Milano ha due risultati a disposizione per operare il sorpasso in vetta al raggruppamento: vincere per 3-0 (con qualsiasi scarto) o per 3-1 (con almeno 12 punti di vantaggio complessivo). Soltanto la prima classificata nel girone si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda sarà chiamata ad affrontare un turno di playoff insieme alle seconde degli altri quattro gruppi e alla miglior terza per proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale.

Milano punterà in particolar modo sull’opposto Paola Egonu (grande ex della partita, con le anatoliche ha vinto la Champions League nel 2023), sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, sulla centrale Anna Danesi, sulla palleggiatrice Alessia Orro. Il VakifBank allenato da coach Giovanni Guidetti può fare leva sulle attaccanti Marina Markova, Kiera Van Ryk e Caterina Bosetti, sulle centrali Zehra Gunes e Xinyue Yuan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-VakifBank Istanbul, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL VOLLEY OGGI

Mercoledì 22 gennaio

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.