Volley, Civitanova extralusso in Superlega: Bottolo scatenato, Perugia ko. Trento a -2 dalla vetta

Civitanova ha firmato il colpaccio e ha sconfitto Perugia nel big match della diciassettesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube si è imposta per 3-1 (23-25; 29-27; 25-22; 25-16) di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e ha così inflitto la seconda sconfitta consecutiva alla capolista, che settimana scorsa aveva ceduto al tie-break contro Trento. I Block Devils restano al comando della classifica generale con due punti di vantaggio proprio sui dolomitici, che hanno però giocato una partita in meno. I cucinieri sono invece balzati al terzo posto, scavalcando Piacenza e portandosi a sei lunghezze dalla vetta con un incontro ancora da recuperare.

Gli ospiti hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco nel primo parziale, mentre nel secondo si sono trovati avanti per 19-16, 22-20 e 24-22, ma non hanno sfruttato tre set-point complessivi a così i padroni di casa hanno pareggiato i conti. I biancorossi sono schizzati sul +4 in avvio della terza frazione (8-4), hanno tenuto a bada il tentativo di rimonta della corazzata umbra e l’hanno spuntata nel punto a punto finale. Il quarto set è invece stato a senso unico, Civitanova volava sulle ali dell’entusiasmo e ha chiuso i conti con grande disinvoltura.

Lo schiacciatore Mattia Bottolo ha fornito una prestazione di lusso (20 punti, 3 muri, 2 ace), si è distinto anche l’opposto Adis Lagumdzija (18), in doppia cifra anche l’altro martello Eric Loeppky (14) e il centrale Barthelemy Chinenyeze (10) sotto la regia di Mattia Boninfante. Tra le fila di Perugia, che deve scontare l’assenza per infortunio di Oleh Plotnytskyi, il migliore è stato il bomber Jesus Herrera (19 punti), il palleggiatore Simone Giannelli (2 punti) ha mandato in doppia cifra anche i martelli Yuki Ishikawa (12) e Kamil Semeniuk (10).