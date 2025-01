LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 19ª GIORNATA DI SERIE A1

ALESSIA ORRO: L’alzatrice azzurra gioca un match lineare e ordinato contro Perugia che non era squadra da prendere sottogamba e, facendo giostrare le sue attaccanti manda in tilt muro e difesa avversarie.

JOSEPHINE OBOSSA: Un girone di ritorno un po’ a singhiozzo ma quando trova la giornata giusta sono guai per le rivali. Contro Pinerolo mette a terra 18 palloni pesantissimi, tutti in attacco dove chiude con un ottimo 56%.

STELLA NERVINI: Non basta la buona partita della schiacciatrice di Firenze ad evitare la sconfitta sul campo di Novara. Conclude il suo match con 11 punti all’attivo, il 50% in attacco e il 53% in ricezione.

MICHELA RUCLI: Bella partita della centrale di Roma che mette il sigillo in una vittoria vitale per la Smi. Rucli chiude la sua prova con 11 punti, il 67% in attacco e ben 7 muri.

GAIA GIOVANNINI: Decisiva l’azzurra nella vittoria di Vallefoglia contro Bergamo che può valere uno spicchio di playoff. Sono 16 punti per lei, con il 65% in ricezione e il 47% in attacco, più 2 muri.