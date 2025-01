Volley, Michieletto trascina Trento nel tie-break con Grottazzolina. Milano batte Piacenza, Lanza show a Taranto

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la diciassettesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento è stata trascinata al tie-brek dalla neopromossa Grottazzolina, ma è riuscita a imporsi per 3-2 di fronte al proprio pubblico e a conquistare due punti fondamentali per la classifica generale, portandosi a due lunghezze di ritardo dalla capolista Perugia a parità di incontri disputati (in serata i Campioni d’Italia faranno visita a Civitanova).

Secondo tie-break nel giro di una settimana per i Campioni d’Europa dopo quello vinto contro Perugia, ma i ragazzi di coach Fabio Soli possono recriminare per il punto lasciato per strada. Prova sopra le righe da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (27 punti, 3 muri), in doppia cifra anche il bomber Kamil Rychlicki (17), l’altro martello Daniele Lavia (13) e il centrale Florian Bartha (13 punti, 9 muri!). Tra le fila di Grottazzolina, che porta a casa un punto fondamentale in ottica salvezza, si sono distinti Georgi Tatarov (22), Michele Fedrizzi (16) e Dusan Petkovic (16).

Tie-break anche in altre due partite: Milano l’ha spuntata su Piacenza dopo essersi trovata sotto per 0-2, Taranto ha avuto la meglio su Monza. I meneghini hanno infilato la terza vittoria consecutiva e restano al sesto posto a una lunghezza da Verona, mentre gli emiliani incappano nel quinto stop stagionale e rischiano di perdere il terzo posto in favore di Civitanova. I pugliesi hanno conquistato due punti fondamentali nello scontro diretto per la salvezza: +3 su Monza, che resta ultima ed è sempre più a rischio retrocessione dopo aver disputato la finale scudetto.

Milano ringrazia il bomber Ferre Reggers (21 punti) e il martello Yacine Louati (20 punti, 3 muri), eccellente regia di Paolo Porro (5 ace) che ha mandato in doppia cifra anche Jordan Schnitzer (11) e Tatsunori Otsuka (11), mentre a Piacenza non sono bastate le 26 marcature dell’opposto Yuri Romanò. Taranto si è invece fatta trascinare un superbo Filippo Lanza (30 punti) contro il sestetto guidato da Erik Roehers (20) e Arthur Szwarc (22). Verona ha invece espugnato il PalaPanini di Modena con un secco 3-0 spinta da Noumory Keita (18) e Rok Mozic (16).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (24-26; 21-25; 25-21; 25-22; 15-9)

Gioiella Prisma Taranto vs Mint Vero Volley Monza 3-2 (22-25; 25-20; 23-25; 27-25; 15-11)

Valsa Group Modena vs Rana Verona 0-3 (20-25; 23-25; 23-25)

Itas Trentino vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-2 (25-12; 18-25; 25-17; 23-25; 15-12)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 42 punti (16 partite disputate), Trento 40 (16), Piacenza 35 (17), Civitanova 33 (15), Verona 30 (17), Milano 29 (17), Modena 18 (17), Cisterna 17 (16), Padova 15 (16), Grottazzolina 15 (17), Taranto 13 (17), Monza 10 (17).