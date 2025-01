Sinner-De Minaur, Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2025 di tennis domani, mercoledì 22 gennaio, quando il numero 1 del seeding e del mondo sarà opposto nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile al padrone di casa australiano Alex de Minaur.

Sarà la decima sfida in assoluto tra i due e nei nove precedenti ha sempre vinto Sinner, che vanta una striscia aperta di 17 set vinti contro l’australiano. Il match sarà il quarto in programma sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.30 ora italiana, ma si giocherà nella sessione serale, dalle ore 9.30 italiane.

Il match Sinner-de Minaur, dell’undicesima giornata degli Australian Open 2025, verrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Mercoledì 22 gennaio – Rod Laver Arena

Dalle ore 1.30 italiane – Sessione mattutina

Madison Keys (Stati Uniti, 19) – Elina Svitolina (Ucraina, 28)

Non prima delle ore 3.00 italiane

Emma Navarro (Stati Uniti, 8) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

Non prima delle ore 4.30 italiane

Lorenzo Sonego (Italia) – Ben Shelton (Stati Uniti, 21)

Dalle ore 9.30 italiane – Sessione serale

Jannik Sinner (Italia, 1) – Alex de Minaur (Australia, 8) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

A seguire

Match di doppio da definire

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.