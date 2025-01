Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale agli Australian Open? L’assegno cresce e può diventare milionario

Jannik Sinner ha travolto Alex de Minaur in tre rapidi set e si è qualificato alla semifinale degli Australian Open 2025. Il numero 1 del mondo ha giganteggiato in lungo e in largo contro il padrone di casa, imponendosi con il secco punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 e può così proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione, in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il 23enne punta chiaramente a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica.

Il tennista italiano ha operato un break nel quarto gioco del primo set, ha strappato il servizio all’avversario nel primo e nel quinto game della seconda frazione, ha messo subito in chiaro le cose in avvio del terzo parziale e ha chiuso i conti in meno di due ore di gioco, dimostrandosi decisamente superiore rispetto al numero 8 del ranking ATP. Una sfida davvero a senso unico che ha dimostrato la caratura tecnica e agonistica del campione in carica di Australian Open e US Open.

Dopo aver superato l’insidioso scoglio chiamato Holger Rune nel turno precedente, il fuoriclasse altoatesino ha confermato agevolmente il pronostico della vigilia contro un avversario sempre battuto nei precedenti e si è così guadagnato il diritto di tornare in campo tra un paio di giorni: venerdì 24 gennaio (l’ordine di gioco verrà comunicato soltanto domani) l’azzurro incrocerà lo statunitense Ben Shelton, giustiziere di Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego tra terzo turno e quarti di finale.

Il numero 20 del mondo sarà particolarmente insidioso, anche se il nostro portacolori ha vinto gli ultimi quattro precedenti disputati (nel 2024 si sono affrontati, sempre agli ottavi, a Wimbledon e nei Masters 1000 di Indian Wells e Shanghai): bisognerà tenere a bada la verve e il carattere fumantino dell’americano, capace di distinguersi grazie alla proverbiale potenza dei suoi colpi e in grado di creare diversi grattacapi nel corso di un incontro che potrebbe rivelarsi molto fisico.

Il risultato odierno ha chiaramente un grande peso dal punto di vista sportivo, ma anche a un interessante risvolto sul lato economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Alex de Minaur e qualificandosi alle semifinali degli Australian Open? L’assegno inizia a farsi interessante visto che stiamo parlando di 1,1 milioni di dollari australiani (circa 662.000 euro). In caso di qualificazione alla finale porterebbe a casa 1,9 milioni di dollari australiani (circa 1,143 milioni di euro), mentre il vincitore degli Australian Open farà festa con 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,106 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN?

1,1 milioni di dollari australiani (circa 662.000 euro).

E SE VA IN FINALE…

1,9 milioni di dollari australiani (circa 1,143 milioni di euro).