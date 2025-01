Sarà De Minaur l’avversario di Sinner ai quarti: decimo confronto in vista

Sarà Alex de Minaur il prossimo avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. L’australiano (n.8 del mondo) ha sconfitto l’americano Alex Michelsen (n.42 del ranking) col punteggio di 6-0 7-6 (5) 6-3. Una partita in cui la grande regolarità dell’aussie ha fatto la differenza al cospetto di un rivale molto falloso (50 errori gratuiti).

Decimo incontro tra l’altoatesino e de Minaur e il bilancio è nettamente a favore dell’azzurro, con nove vittorie in altrettante partite. L’ultima vittoria in ordine di tempo c’è stata nella semifinale di Coppa Davis, dando seguito alla serie negativa dell’australiano. Di seguito tutti i precedenti:

PRECEDENTI SINNER-DE MINAUR (9-0)

– Davis Cup Finals Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-3 6-4

– Tour Finals (1)Sinner d. (7)Alex De Minaur [AUS] 6-3 6-4

– Rotterdam (1)Sinner d. (5)Alex De Minaur [AUS] 7-5 6-4

– Davis Cup Finals Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-3 6-0

– Paris Masters (13)Alex De Minaur [AUS] d. (4)Sinner W/O

– Canada Masters (7)Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-4 6-1

– Madrid Masters Clay (10)Sinner d. Alex De Minaur [AUS] 6-4 6-1

– Australian Open (11)Sinner d. (32)Alex De Minaur [AUS] 7-6(3) 6-3 6-4

– Sofia Hard Sinner d. (3)Alex De Minaur [AUS] 6-7(3) 6-4 6-1

– NextGen Finals (8)Sinner d. (1)Alex De Minaur [AUS] 4-2 4-1 4-2

Da questi risultati si comprende come il tennis di Sinner abbia fatto davvero tanti danni in quello dell’aussie. L’unico incrocio a livello Slam c’è stato nel 2022 proprio agli Australian Open, a livello di ottavi di finale. Sinner si impose col punteggio di7-6 (3) 6-3 6-4.

L’obiettivo sarà quello di replicare per conquistare l’approdo in semifinale e proseguire nel proprio percorso di avvicinamento alla finale a Melbourne. Si spera che l’azzurro sia in una condizione fisica adeguata e migliore di quella di oggi contro il danese Holger Rune.