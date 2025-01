Sci alpino, Simon Talacci sul podio nel gigante di Coppa Europa a Turnau

Giornata storica per la Lituania, che festeggia la prima vittoria in Coppa Europa. A salire sul gradino più alto del podio nel gigante di Turnau è infatti Andrej Drukarov, che ottiene un successo storico per la sua nazione. Il lituano si è imposto al termine di una gara tiratissima e che ha visto anche l’uscita del leader della prima manche, l’austriaco Stefan Brennsteiner.

Un solo centesimo quello che divide Drukarov dal tedesco Anton Grammel, che è risalito di sette posizioni nella seconda manche. Fa festa anche l’Italia, visto che sul gradino più basso del podio ci sale anche Simon Talacci, terzo a pari merito a soli cinque centesimi con il norvegese Rasmus Bakkevig, capace di rimontare ben diciannove posti nella seconda metà di gara. Per Talacci è il terzo podio in carriera in Coppa Europa, il primo di questa stagione.

Bella rimonta (dodici posizioni) anche per lo svizzero Fadri Janutin, quinto a 35 centesimi dalla vetta, che ha preceduto i francesi Loevan Parand (+0.39) e Diego Orecchioni (+0.40) ed il connazionale Livio Simonet (+0.45). Nona posizione per Hannes Zingerle (+0.46), che ha perso una posizione rispetto alla seconda manche. Completa la Top-10 il francese Guerlain Favre (+0.47).

Simon Maurberger perde sei posizioni nella seconda manche e chiude diciassettesimo (+1.07), mentre ne recupera nove Tobias Kastlunger (+1.48), ventesimo al traguardo. Fuori dai punti gli altri azzurri: 35° Alberto Battisti (+3.03), 46° Francesco Riccardo Zucchini (+4.60) e 49° Davide Leonardo Seppi (+5.36).