Volley femminile, che battaglia alle spalle di Conegliano! Trasferte Trasferte insidiose per Milano, Scandicci e Novara nella 18ma di A1

La battaglia per il secondo posto si gioca lontano da casa per le tre protagoniste nella 18ma giornata di campionato tutta in programma domani, mercoledì 15 gennaio, con tutte le gare in programma alle 20.30 tranne Firenze-Milano. La capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano va a caccia della sua vittoria numero 30 in stagione affrontando tra le mura amiche la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Santarelli dovrà dosare il turnover perchè quella marchigiana è un’avversaria da prendere con le molle. Non è la continuità di rendimento, anche all’interno dello stesso match, il punto di forza di Vallefoglia, che però sa raggiungere picchi di qualità di gioco piuttosto elevati in grado di mettere in difficoltà anche le big e quindi anche Conegliano, soprattutto se non si dovesse presentare col sestetto titolare.

Ad aprire le danze alle 20.00 daranno al PalaWanny Il Bisonte Firenze e la Numia Milano in una sfida che si preannuncia più aperta di quanto si possa pensare. La squadra di casa è ufficialmente invischiata nella zona retrocessione, arriva da tre sconfitte di fila e non può guardare in faccia a nessuna delle rivali che affronterà da qui in poi: dovrà cercare di strappare qualche punticino anche alle big per dormire sonni tranquilli. Dall’altra parte, la Numia arriva da un’ottima prova casalinga contro Cuneo, occupa la quarta posizione ma deve recuperare un incontro e dunque gioca per mantenere il terzo posto virtuale al pari con Novara.

La Igor Gorgonzola Novara affronta il derby piemontese in trasferta sul campo della Honda Olivero Cuneo, che al momento sarebbe salva grazie al successo convincente ottenuto la settimana scorsa, in un altro derby contro Pinerolo. Novara, invece, arriva dalla convincente affermazione sul campo di Roma, è reduce da sei successi di fila e scalda i motori in vista di un complicato ritorno dei quarti di Challenge Cup. Parentesi europea a parte, la squadra di Bernardi sta giocando molto bene, può contare su una bocca da fuoco come la russa Tolok e, di questo passo, potrebbe anche diventare un fattore nella corsa per lo scudetto.

La Savino del Bene Scandicci, invece, problemi nelle ultime uscite ne ha avuti relativamente pochi. Quattro successi di fila, il secondo posto in classifica con margine sulle inseguitrici e una trasferta domani che qualche insidia la nasconde. Le toscane saranno di scena sul campo del fanalino di coda Talmassons, che è reduce dalla battaglia persa contro Vallefoglia, che una volta in più ha confermato l’animus pugnandi della squadra friulana che non avrà più da qui a fine stagione a disposizione Shcherban.

Ai margini delle big del campionato si sfidano due squadre che puntano entrambe chiaramente ai play-off: la Reale Mutua Fenera Chieri, che arriva dall’inattesa sconfitta casalinga contro Perugia, e la Eurotek Busto Arsizio, che è uscita ridimensionata dalla sfida con Scandicci ma che resta una delle realtà più solide del torneo. Bergamo, reduce dalla sconfitta contro Conegliano, ospita l’altra ultima della classe, la Smi Roma, che non si schioda dalla zona retrocessione e che va a caccia di punti preziosi per risalire la china.

Completa il quadro quello che può essere considerato uno scontro salvezza con la Bartoccini Mc-Restauri Perugia, che, reduce dalla rigenerante vittoria di Chieri, torna fra le mura amiche per ospitare il Wash4Green Pinerolo, che arriva dalla vittoria casalinga contro Firenze e non si vuole fermare, così come le umbre che sembrano aver cambiato marcia dopo il girone di andata.