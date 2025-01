Volley femminile, le migliori italiane della 17ma giornata di A1. La premiata ditta Sylla-Egonu spinge in alto Milano!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 17ª GIORNATA DI SERIE A1

MYRIAM SYLLA Non è la sua miglior partita in ricezione ma in attacco trova sempre la soluzione giusta. Chiude i tre set con Cuneo con 11 punti all’attivo, il 71% in attacco, il 32% in ricezione e un ace.

PAOLA EGONU Semplicemente devastante. Quando è così, è ingiocabile. Mette a segno 26 punti con il 67% in attacco. Un ace e tre punti a completare una bella prestazione.

GAIA GIOVANNINI L’azzurra mette il suo sigillo nella sofferta ma meritata vittoria di Vallefoglia contro Talmassons. Mette a segno 13 punti, con il 50″ in ricezione, il 52% in attacco e due ace.

MARINA LUBIAN Che partita a Bergamo della centrale azzurra! 14 punti, l’85% in attacco, un ace e due muri. Quando viene chiamata in causa, lei risponde presente.

INDRE SOROKAITE Decisiva nel successo di Pinerolo contro Firenze. Chiude il suo match con 15 punti all’attivo, il 46% in ricezione, il 47% in attacco e un muro. L’esperienza al servizio della rincorsa ai playoff della squadra piemontese.

GAIA TRABALLI Ancora lei, decisiva in tanti frangenti nella importante vittoria di Perugia sul campo di Chieri. Chiude il match con ben 19 punti, un ottimo 58% di positività in ricezione e il 52% in attacco.