Volley, i migliori italiani della 16ma giornata di Superlega. Orioli e Comparoni, nomi nuovi per la salvezza! Michieletto anima di Trento

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 16ª GIORNATA DI SUPERLEGA

TOMMASO RINALDI: Nel momento più importante e difficile, il giovane schiacciatore gialloblù trova la giornata positiva sul campo di Monza. Chiude con 11 punti, un importante 58% di positività in ricezione, il 50% in attacco e un muro.

GIANLUCA GALASSI: Che partita del centralone azzurro che conclude la sua partita contro Padova con 18 punti in cinque set, punteggio quasi da opposto, il 79% in attacco e 3 muri importanti.

MATTIA ORIOLI: Un passo per volta, il romagnolo si sta facendo spazio anche in Superlega. Protagonista assoluto con 17 punti, il 46% in ricezione, il 56% in attacco, due muri e un ace

FRANCESCO COMPARONI: Cresce a vista d’occhio il centrale di Grottazzolina, protagonista di un super match contro Taranto. Chiude con 13 punti, il 71% in attacco, 4 ace e 4 muri. Decisivo!

ALESSANDRO MICHIELETTO: L’anima di Trento è sempre lui e, grazie anche alla sua prova, arriva la prima vittoria dopo quasi un anno contro Perugia. Conclude la sua partita con 22 punti, il 53% in ricesione, il 46% in attacco, tre muri e due ace.

MATTIA BONINFANTE: Altra prestazione da incorniciare del giovane alzatore di Civitanova che getta in campo precisione e sagacia tattica da veterano e guida i suoi verso la non scontata vittoria sul campo di Cisterna.