Hockey ghiaccio: Cortina e Renon staccano il pass per la finale scudetto

Va tutto come previsto nelle gare-2 valide per le semifinali playoff della IHL – Serie A di hockey su ghiaccio. Dopo essersi imposte nella sfida inaugurale infatti Cortina e Renon hanno staccato il pass per l’ultimo atto, ritrovandosi nuovamente in finale per il secondo anno consecutivo.

La compagine veneta nello specifico ha letteralmente passeggiato sulla pista di Gherdeina, imponendosi con un netto 0-4, maturato grazie alle reti nel secondo periodo di Pompanin (2:31) e Pietroniro (11:24) oltre che da quelle nel terzo di Lethonen (9:06) ed Alvera (17:42).

Più combattuta la sfida dei Buam, abili a chiudere i conti su Merano con un 3-5 dopo una prova cominciata oltremodo in salita. I padroni di casa infatti partono subito forte, sbloccando il tabellino con Brunner (1:13) e raddoppiando in power play al 12:31 con Gustaffson (13:31). La risposta di Renon si palesa dunque nel secondo tempo. Kostner al 5:00 accorcia le distanze, preludio del pareggio in power play e del relativo sorpasso di Szypula (5:56, 10:38). L’HCM non ci sta, e al 14:55, ripristina ancora gli equilibri con Pietroniro (14:55), prima di arrendersi alle bordate del terzo tempo causate da Lang (14:06) e di un incontenibile Szypula (19:52).

Gara-1 tra Cortina e Renon si giocherà sabato 25 gennaio, mentre gara-2 il 28.