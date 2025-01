Hockey ghiaccio: in ICE arriva l’acuto del Val Pusteria, Bolzano ko

Una domenica agrodolce quella delle squadre italiane impegnate nella prima fase dell’ICE Hockey League 2024-2025. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

La gioia arriva dal Val Pusteria che, sul ghiaccio amico e ai supplementari, è riuscito a superare 2-1 l’EC iDM Wärmepumpen VSV, grazie alla zampata di Purdeller, dopo il botta e risposta – avvenuto tutto nel terzo periodo – aperto da Bouramman e chiuso da Coatta.

L’insoddisfazione invece è tutta per il Bolzano. Le Foxes cedono sul campo dei Black Wings Linz con il punteggio di 2-1. Dopo un primo parziale bloccato, gli austriaci aprono le segnature con Moro e successivamente, nel terzo segmento di gara, rinforzano il vantaggio con Maver. A nulla vale, a tempo praticamente scaduto, la rete della bandiera di Frigo.

In classifica: Hydro Fehervar AV 19 primo con 81 punti in 41 partite, Bolzano secondo con 76 punti in 39 partite, Val Pusteria in 9a posizione con 51 punti in 39 match disputati.

Le squadre italiane torneranno di scena il prossimo 24 gennaio nell’ICE Hockey League 2024-2025: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie-Val Pusteria (h 19.15), Asiago-Hydro Fehervar AV 19 (h 19.45) e Bolzano-Graz99ers (h 19.45)