Hockey ghiaccio, Renon prosegue la sua corsa di testa in Alps League, Cortina vince il derby con Merano

Sabato sera ricco di emozioni per quel che riguarda la Alps Hockey League 2024-2025. In programma 4 match con altrettante squadre italiane, due delle quali si sono sfidate in un avvincente derby. Andiamo a vedere, quindi, come sono andate le cose.

BREGENZERWALD-RITTNER BUAM 0-3

Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche, Renon passa in vantaggio con Hjorth al 26:50. Il raddoppio arriva nel terzo tempo con Insam in power-play al 46:26, quindi nel finale gli austriaci provano a giocare a porta vuota, ma Kostner chiude i conti con il 3-0 a 22 secondi dalla conclusione.

HCM MERANO-SGC CORTINA 2-3 dopo overtime

Il derby si annunciava emozionante, e così è stato. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, sono gli ampezzani a sbloccare il match con Lacedelli al 29:52, quindi raddoppio immediato con Pompanin al 31:02. Merano non esce dal match e, prima accorcia con Skelde al 32:57, quindi trova addirittura il 2-2 al soli 3 secondi dalla fine. La partita va all’overtime e di nuovo Lacedelli decide l’incontro al 63:49.

ZELLER EISBAREN-UNTERLAND CAVALIERS 4-3

Anche in questo match il primo periodo si chiude sullo 0-0. Ci pensa il secondo tempo, invece, è pirotecnico. Putnik porta in vantaggio gli austriaci al 22:44, ma Girardi riporta tutto in parità al 27:57. Berger e Widen, però, fanno chiudere i padroni di casa in vantaggio sul 3-1. Si passa al terzo periodo con Samitis che accorcia le distanze per i Cavaliers al 40:23. Eisbaren non si distrae e trova il 4-2 con Jennes al 53:50. Nel finale gli altoatesini si rimettono in corsa con Kaufmann al 57:21 per il 3-4, ma è troppo tardi.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025

1 Rittner Buam SkyAlps 34 20 8 4 2 138 96 +42 70

2 EK Die Zeller Eisbären 33 19 8 4 2 109 84 +25 67

3 SIJ Acroni Jesenice 29 17 6 5 1 112 70 +42 62

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 32 17 12 3 0 130 90 +40 57

5 S.G. Cortina Hafro 33 15 9 2 7 102 88 +14 56

6 Vipiteno Broncos 32 15 14 1 2 111 97 +14 49

7 KHL Sisak 30 13 14 1 2 107 98 +9 43

8 HC Meran/o Pircher 33 10 15 5 3 89 112 -23 43

9 Hockey Unterland Cavaliers 30 8 12 3 7 85 108 -23 37

10 Red Bull Hockey Juniors 30 9 16 3 2 75 113 -38 35

11 HK RST Pellet Celje 30 8 16 3 3 88 118 -30 33

12 EC Bregenzerwald 32 9 19 1 3 83 112 -29 32

13 HC Gherdeina valgardena.it 32 7 18 3 4 82 125 -43 31