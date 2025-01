Hockey ghiaccio, Renon e Cortina ad un passo dalla finale di IHL – Serie A

Hanno ufficialmente preso il via le semifinali playoff della IHL – Serie A che si disputeranno al meglio delle 3 gare, quindi sarà la volta della finale (sempre al meglio delle 3 partite) che ci permetterà di capire chi si aggiudicherà il 91° scudetto. Successi per Cortina e Renon.

CORTINA-GHERDEINA 5-0 (serie 1-0)

All’Olimpico della città ampezzana ci pensa Lehtonen a passare a condurre dopo 4:51, quindi il raddoppio arriva al 35:29 con Ushnev, prima che Felicetti vada a segno con il 3-0 al 42:35. Cortina non si ferma e cala anche il poker con Di Tomaso al 43:52, quindi 5-0 con Toffoli al 53:47.

RITTNER BUAM-MERANO 6-5 dopo overtime (serie 1-0)

A Collalbo pronti, via, ed i padroni di casa scappano. Prima ci pensa Szypula dopo soli 21 secondi, quindi raddoppio immediato dello stesso canadese al minuto 8:06. Merano accorcia le distanze al 12:58 con Gellon, di nuovo Szypula è implacabile per il 3-1 al 13:50. Nel finale di primo periodo gli ospiti rialzano la testa e accorciano di nuovo con Gustafsson per il 3-3 al 19:34.

Non solo, Merano si riporta in parità in avvio di seconda frazione con con Rein dopo soli 52 secondi. Renon non si distrae e si riporta avanti con il 4-3 con Insam al 28:11. I padroni di casa proseguono e vanno a segno con il 5-3 di Kostner al 45:31. Merano non ci sta e torna in partita con il 5-4 di Pietroniro al 50:00. Le emozioni non sono finite, dato che gli ospiti impattano sul 5-5 con Madsen al 59:06. La sfida passa all’overtime e viene decisa da Cuglietta al 64:36.