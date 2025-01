Bolelli e Vavassori conquistano con autorevolezza gli ottavi degli Australian Open in doppio

Fare la differenza nei punti importanti. È questa la sintesi della vittoria di Simone Bolelli e di Andrea Vavassori (n.3 del seeding), impegnati nella nottata italiana nel secondo turno del tabellone di doppio degli Australian Open 2025. L’emiliano e il piemontese si sono imposti contro la coppia formata dall’italo-argentino Luciano Darderi e dall’ecuadoriano Diego Hidalgo col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (4) in 1 ora e 55 minuti di partita. Due tie-break, quindi, hanno deciso l’esito della sfida e bravi gli azzurri a trovare le soluzioni nel momento decisivo. Negli ottavi di finale, il duo tricolore giocherà contro gli spagnoli Pedro Martinez/Jaume Munar.

Nel primo set dominio quasi assoluto dei servizi da una parte e dall’altra, con Bolelli e Vavassori però che hanno una chance per andare avanti di un break nel quarto game, ma non riescono a sfruttarla a dovere. L’epilogo al tie-break è inevitabile e i nostri portacolori rasentano la perfezione: gestione della battuta senza indugi e due mini-break decisivi nel 7-3.

Nel secondo set sono sempre i due tennisti nostrani ad avere le possibilità per strappare il servizio alla coppia Darderi/Hidalgo, abile a salvarsi in condizioni di difficoltà come nel terzo game (due palle break cancellate) e nel nono (una palla break annullata). Il tie-break arriva puntuale e non comincia bene per i due azzurri, indietro di un mini-break. Il doppio italiano, però, nel rush finale trova lo spunto per ribaltare la situazione e portarsi a casa il successo sul 7-4.

Leggendo le statistiche, il duo del Bel Paese ha realizzato 5 ace, commesso due doppi falli e ottenuto il 90% dei punti con la prima di servizio, mentre con la seconda si è attestato sul 57%. Percentuali che certificano una buona efficienza.