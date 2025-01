Daniil Medvedev fuori agli Australian Open! L’astro nascente Learner Tien piega il russo al super tie-break!

Si chiude con una clamorosa sorpresa la quinta giornata degli Australian Open. Nel match serale disputato sulla Margaret Court Arena il qualificato statunitense Learner Tien, classe 2005, supera Daniil Medvedev al super tie-break del quinto set per 6-3, 7-6 (4), 6-7 (8), 1-6, 7-6 (10-8) lo score dell’incontro, elimina il finalista della scorsa edizione e continua la sua corsa guadagnando l’accesso ai sedicesimi di finale. Nel prossimo turno l’americano affronterà il francese Corentin Moutet che, a sua volta, ha superato in quattro set l’altro statunitense Mitchell Krueger.

Il numero 5 del seeding parte bene, sale sul 3-1 e ha a propria disposizione la palla del possibile 4-1, ma il suo giovane avversario si salva ai vantaggi e difende il servizio chiudendo il game con un ace. Tien entra sempre più in partita, sfrutta gli enormi problemi del rivale, che registra una percentuale deficitaria sulla seconda di servizio, e conquista il break con un bel colpo di diritto. Il finalista dell’ultima edizione delle Atp Next Gen Finals tiene il servizio chiudendo il settimo gioco con l’accelerazione di diritto e lo smash a rimbalzo per portarsi in vantaggio e non si volta più indietro, chiudendo sul 6-3 a proprio favore il primo parziale.

Nella seconda frazione il finalista della scorsa edizione prova a prendere il largo e a cambiare ritmo salendo sul 2-0, ma continua a denunciare problemi al servizio e non riesce a trovare soluzioni adeguate alle continua variazioni di ritmo del rivale, che mostra di possedere due eccellenti colpi di rimbalzo. A farla da padrone sono i continui break, ben otto su dodici giochi, con il russo che, ricorrendo a tutto il suo bagaglio di esperienza, riesce a rifugiarsi al tie-break, nel quale Tien detta costantemente il ritmo delle operazioni e rompe definitivamente gli indugi con il break di 3-0 che gli consegna il 7-4 decisivo per portarsi in vantaggio per due set a zero.

La terza partita registra il passaggio a vuoto del classe 2005 che da 3-2 si ritrova sotto 4-3 e servizio a disposizione dell’ex numero uno del mondo ma non ha alcuna voglia di mollare la presa e ritorna prepotentemente in partita con l’immediato contro-break. Da lì i due contendenti si fronteggiano faccia a faccia, ma nessuno dei due riesce a sopravanzare il rivale con il nuovo tie-break che diventa la soluzione inevitabile. Il russo si trova sotto per 4-2 ma resta attaccato alla partita grazie ad una punto vinto su una straordinaria difesa e all’errore di Tien che però continua a spingere e sul 7-6 si conquista il match point, ma ad un passo dal baratro il russo sfodera tutta la sua classe, piazza l’ace e chiude il set con l’uno-due decisivo piazzando il lungolinea vincente e poi sfruttando il gratuito del tennista a stelle e strisce per il 10-8.

Nel quarto parziale diventa quasi inevitabile che il giocatore meno abituato ad un simile tipo di palcoscenico risenta maggiormente dell’occasione mancata. Medvedev sale inevitabilmente di tono, conquista subito il break per il 2-0 e vola via, in solitaria, su un rassicurante 5-0 prima di chiudere i conti sul definitivo 6-1 tenendo il servizio a zero e sigillando la sua affermazione con l’ace che rimanda il verdetto all’ultimo set.

Nella partita decisiva tra due atleti provati dalla fatica dell’intenso confronto il primo sussulto è dell’americano che opera il break con cui sale sul 3-1, tentativo di allungo subito rintuzzato dalla testa di serie numero 6 che toglie subito il servizio al suo dirimpettaio e si riporta in parità sul 3-3. L’ex numero uno del mondo respinge l’insidia del decimo gioco e produce il massimo sforzo per provare ad indirizzare la sfida sui binari favorevoli operando il break del 6-5, ma quando la contesa sembra ormai pronta per la conclusione, in quella che si trasforma in una battaglia di nervi Tien, senza ormai più nulla da perdere, strappa il servizio a 15 all’avversario e rimanda tutto al super tie-break nel quale gli errori si susseguono anche per la stanchezza che toglie energie ai giocatori. Medvedev prova la spallata sul 6-4, ma il giovane statunitense rinviene ancora una volta, piazza la stoccata decisiva conquistano il punto dell’8-7 con una dirompente accelerazione di diritto e può festeggiare a braccia alzate dopo quasi cinque ore sfruttando gli ultimi due errori del russo.

L’esame delle statistiche evidenzia le difficoltà denunciate dal numero cinque del seeding sulla seconda di servizio soprattutto nella prima parte del match e la bravura di Tien che ha la meglio sullo specialista principe in materia nei punti vinti sul gioco in pressione. Curioso notare come lo statunitense incameri l’intera posta in palio conquistando sei punti in meno rispetto al rivale 182 a 188.