LIVE Errani/Paolini-Hon/Saville, Australian Open 2025 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini negli Australian Open di doppio femminile 2025. Prime rivali in ordine di tempo le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville.

La coppia di doppio tosco-romagnola, dopo essersi tolte una marea di soddisfazioni nell’anno solare 2024, giocherà quasi solamente i tornei del Grand Slam insieme. L’obiettivo è quello di portare Jasmine Paolini a trionfare in un Major, singolo o doppio non fa differenza. L’azzurra c’è vicina, le due finali in singolare, la finale di doppio femminile a Parigi e soprattutto l’oro olimpico lo testimoniano: chi meglio di Sara Errani per riuscirci.

La coppia di casa avrà voglia di imprimere il proprio ritmo alla partita, e sfruttare il calore del pubblico casalingo. Hon e Gavrilova, adesso Saville sono singolariste, neanche troppo buone, che in doppio militano rispettivamente in 180esima e in 430esima posizione nel ranking mondiale di questa settimana. Non dovrebbero quindi essere troppo pericolose per la nostra coppia di spessore.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’incontro d’esordio della coppia oro olimpico di Parigi in carica Sara Errani e Jasmine Paolini contro Hon/Saville. Si parte come 3° match dall’01 dopo Bolelli/Vavassori-Darderi/Hidalgo e un altro match di doppio maschile, vi aspettiamo!