Australian Open, Alcaraz e Zverev per il cartellino ‘ottavi di finale’. Djokovic in un vicolo ‘ceco’

Signore e signori, l’avventura Down Under prosegue e domani sarà la volta del terzo turno negli Australian Open 2025. Si godrà dello show della parte bassa del tabellone del singolare maschile e della parte alta di quello femminile. Il tris d’assi formato da Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sarà sotto la lente di ingrandimento.

Il teutonico, n.2 del mondo, finora sta tenendo fede ai propri propositi: minimizzare gli sforzi e vincere più partite possibili nei primi turni 3 set a 0, prima di giungere alla stretta finale. Sul cammino ci sarà il britannico Jacob Fearnley, giustiziere di Nick Kyrgios nel primo round, e tennista da non sottovalutare, vista la sua ascesa dal circuito Challenger.

Sasha, però, non dovrebbe aver problemi per centrare gli ottavi di finale. Lo stesso ragionamento lo si può fare per Alcaraz che ha tutte le possibilità per dar seguito alla sequenza di set vinti consecutivamente contro il portoghese Nuno Borges. Si fatica a pensare che Carlitos possa essere impensierito dal tennis del lusitano, troppo leggero per fargli male.

Situazione differente per Nole, in un vicolo ‘ceco’. Il campione nativo di Belgrado se la vedrà contro Tomas Machac. Il tennis brillante di quest’ultimo sarà una prova di verifica importante per comprendere le condizioni di Djokovic, specie dopo gli sforzi profusi per piegare il portoghese Jaime Faria. Certo, Machac non arriva all’appuntamento così tanto più fresco, dal momento che la sfida contro Reilly Opelka è stata logorante soprattutto dal punto di vista mentale.

Nel main draw femminile, la campionessa in carica Aryna Sabalenka sfiderà la danese Claura Tauson, che sta esprimendo un ottimo tennis in queste prime settimane del 2025, ma la potenza della bielorussa sembra fuori portata. Coco Gauff, invece, giocherà contro la canadese Fernandez e vedremo se le criticità dal lato del dritto e al servizio emergeranno.

In casa Italia, le attenzioni saranno dedicate ai doppi. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno alle prese con una specie di derby nel secondo round, opposti all’italo-argentino Luciano Darderi e all’ecuadoriano Diego Hidalgo. Jasmine Paolini e Sara Errani, invece, faranno il loro esordio contro le wild-card australiane Daria Saville e Priscilla Hon.