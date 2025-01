Basket: Final Eight Coppa Italia 2025, il tabellone. Subito Virtus Bologna-Olimpia Milano nei quarti

Già ufficiali, anche senza attendere la conclusione della quindicesima giornata di Serie A, gli accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia che si terranno dal 12 al 16 febbraio all’Inalpi Arena (nuovo nome del Pala Alpitour) di Torino. E c’è subito una situazione non solo particolare, ma anche davvero tutta da tenere d’occhio in tema di accoppiamenti.

Poiché sono finite l’una quarta e l’altra quinta, Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano si troveranno di fronte fin da subito, già nei quarti di finale: in breve, una delle due squadre italiane in Eurolega dovrà dare l’addio anticipato a uno degli obiettivi stagionali. In quel lato di tabellone l’altro quarto è tra la Germani Brescia, che ha vinto il girone di andata, e la Bertram Tortona, alias Derthona Basket.

Nella parte bassa, invece, per i Trapani Shark, secondi sotto la guida di Jasmin Repesa e con un roster che ha confermato le premesse battagliere annunciate sin dalla promozione in A, ci sarà Trieste, autrice finora di una stagione davvero importante sotto molteplici aspetti. Infine, sarà la Dolomiti Energia Trentino, a lungo leader prima di subire quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, a testare le ambizioni dell’Unahotels Reggio Emilia.

Le Final Eight di Coppa Italia si giocheranno dal 12 al 16 febbraio, contemporaneamente tra maschile e femminile. I quarti in quota maschile andranno in scena il 12 e 13 febbraio, le semifinali femminili il 14, quelle maschili il 15 e le due finali il 16.