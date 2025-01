Basket, Milano batte Reggio Emilia nello show del Forum. Vittoria di Venezia a Cremona

Partita folle al Forum tra Olimpia Milano e Unahotels Reggio Emilia in una delle prime due partite del pomeriggio domenicale della serie A di basket. Succede veramente di tutto, con la squadra di Ettore Messina che si impone con un pirotecnico 108-106. Con questa vittoria Milano chiude al quinto posto ed è certa che affronterà nei quarti di finale di Coppa Italia la Virtus Bologna.

Colpi di scena uno dietro l’altro al Forum con Milano che riesce a costruire un piccolo allungo nell’ultimo quarto grazie ad uno straordinario Nikola Mirotic. Reggio Emilia ritorno sotto al di suo di triple (15/30 dall’arco) e addirittura passa in vantaggio sul 103-102 ad un minuto e mezzo dalla fine. Il solito Mirotic e poi Shields in penetrazione firmano il nuovo +3 di Milano. Shields, però, sbaglia tre dei quattro liberi tentati e Winston manca la tripla del clamoroso sorpasso sulla sirena. Partita incredibile di Mirotic, che chiude con 33 punti, supportato anche da uno Shields da 23 punti; mentre a Reggio Emilia non bastano i 24 di Kwan Cheatam, che ha chiuso con 8/10 dall’arco.

La giornata si era aperta con il colpo in trasferta di Venezia sul campo di Cremona. La Reyer vince 86-78 e ottiene una vittoria che la rilancia in classifica, avvicinando a quell’ottavo posto mancato nel girone d’andata, ma che diventa l’obiettivo nel ritorno. Dall’altra parte Cremona resta in penultima posizione, ma ha comunque dimostrato di essere viva.

Sembrava una comoda domenica per Venezia dopo aver chiuso il secondo quarto con un parziale di 25-9. Invece nel secondo tempo è comincia la rimonta di Cremona che si è trovata anche ad un possesso di ritardo dalla Reyer. Nel finale, però, sono stati decisivi Mfiondu Kabengele (23 punti) e Tyler Ennis (13), mentre a Cremona non sono bastati i 22 punti di Peyton Terrell Willis.

I TABELLI DELLE PARTITE

VANOLI BASKET CREMONA – UMANA REYER VENEZIA 78-86 (26-21, 9-25, 22-16, 21-24)

Cremona: Willis 22, Davis 12, Zampini 10

Venezia: Kabengele 23, Ennis 13, Wiltjer 13

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 108-106 (28-29, 27-22, 29-25, 24-30)

Milano: Mirotic 33, Shields 23, Mannion 13

Reggio Emilia: Cheatam 24, Winston 18, Gombauld 17