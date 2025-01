Basket, Brescia e Trapani vincono negli anticipi di Serie A. Tortona conquista le Final Eight di Coppa Italia

Si sono disputati oggi tre anticpi della quindicesima giornata del massimo campionato di basket e sui parquet si sono scritte diverse sentenze in vista della final eight di Coppa Italia. In campo, infatti, sono scese Tortona-Scafati, con i padroni di casa che erano a caccia dell’ultimo posto valido per Torino; Brescia-Trento, con le due formazioni a giocarsi il primo posto alla fine del girone d’andata; e Trapani-Sassari, con i siciliani che volevano blindare una delle prime quattro posizioni.

A Tortona grandi emozioni per il ritorno di Marco Ramondino, il coach dei miracoli, che da questa settimana siede sulla panchina di Scafati. E primo tempo molto equilibrato, con i padroni di casa che partono meglio, ma i campani che recuperano, passano avanti, provano ad allungare ma si va al primo stop sul 24-27. A inizio secondo quarto ottimo parziale per Scafati che scappa via, ma questa volta è Tortona a reagire, ricucire il pericoloso gap, arrivato anche a +10, e si va al riposo sul 47-50.

Non cambia volto il match nel terzo quarto, dove è sempre Scafati che fa la partita e Tortona è obbligata a restare in scia. Campani che provano ad allungare, arrivando ancora a sfiorare la doppia cifra di vantaggio, ma piemontesi che rispondono e si riportano sotto. Ma un nuovo scatto di Scafati chiude il terzo quarto sul 70-80. Match però ancora apertissimo al Palaenergetica, dove Tortona alza un muro difensivo, limita al massimo lo score di Scafati e a 2’ dalla sirena impatta il punteggio e tutto da rifare. E a 38” dalla sirena la tripla di Vital che vale il sorpasso, poi è lo stesso giocatore ad andare di nuovo a segno da oltre l’arco e Tortona che si impone 99-94, conquistando così l’ultimo posto valido per le Final Eight.

Avvio da incubo per Brescia, che nel primo quarto non trova contromisure al gioco di Trento, che così scappa via e sembra poter già chiudere il discorso sul primo posto in classifica con i primi dieci minuti che vedono gli ospiti toccare addirittura il +20, cui 7-27, con i lombardi che limitano i danni nel finale per l’11-27 del primo stop. Nel secondo quarto cambia ritmo l’attacco di Brescia, con in 4’ segna gli stessi punti di tutto il primo quarto. E il parziale dei lombardi si amplia, con Trento che in questo periodo non trova più la via del canestro e match in totale equilibrio. Così con un tira e molla continuo si va al riposo sul 41-43.

Sorpasso di Brescia a inizio ripresa, con i padroni di casa che ora provano loro a scappare via. Ma, come nel primo tempo per i lombardi, questa volta sono i trentini a restare in scia e a ricucire il gap e si va all’ultimo stop sul 64-64. Continua il buon momento di Trento a inizio ultimo quarto, con gli ospiti che provano nuovamente a scappare via, ma è Brescia a rispondere subito e tutto da rifare a metà quarto. Si lotta punto a punto, dunque, mentre ci si avvicina alla sirena e a fare la differenza sono i canestri di Burnell e Ivanovic che danno il mini allungo a Brescia che vince 83-77 e chiude il girone d’andata al primo posto.

Grande equilibrio anche a Trapani, dove i siciliani e i sardi di Sassari danno vita a un derby delle isole molto avvincente. Il primo allungo è dei padroni di casa subito in avvio, ma risponde la Dinamo che ricuce e si porta avanti, giocando alla lepre e chiudendo il primo quarto in vantaggio 18-21. Secondo quarto che vede i padroni di casa provare a cambiare ritmo, sia in attacco, ma soprattutto in difesa dove limitano Sassari a soli 13 punti e si va al riposo con Trapani in vantaggio 40-34.

Fatica tantissimo la squadra ospite ora e dopo un secondo quarto dove Trapani ha fatto il bello e il cattivo tempo, anche nel terzo periodo sono i padroni di casa a scappare via. Non segna più Sassari, bloccata in singola cifra nel quarto, e Trapani allunga e va all’ultimo stop avanti 61-41 e match virtualmente chiuso. Ultimo quarto dove i siciliani devono solo gestire e, alla fine, Trapani vince 88-68 e si conferma sicuramente tra le prime quattro alla fine del primo tempo.