Basket femminile, vittorie interne per Reyer Venezia e Campobasso. Bene anche Faenza e San Martino di Lupari

La Serie A1 di basket femminile riprende il campionato dopo la sosta natalizia per fare spazio ai primi due turni della Coppa Italia: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle partite odierne che chiudeva la tredicesima giornata.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 83-51

La Molisana Magnolia Campobasso rispetta il fattore campo battendo la Bertram Tortona per 83-51. Le molisane iniziano subito forte con un primo quarto da 16-9, mantenendo un vantaggio di otto lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi (34-26). Nella ripresa La Molisana aumenta i giri del proprio motore e scappa nel punteggio, con le ospiti che faticano a contenere l’offensiva delle avversarie e scivolano a -23 alla terza sirena (61-38). Ultimo quarto di pura gestione per Campobasso, che si può permettere di giocare con il cronometro fino al 83-51 con cui si aggiudica la sfida e rimane in scia alle battistrada Reyer Venezia e Schio.

TOP SCORER

Campobasso: Scalia 20, Morrison e Quinonez 13

Tortona: Fontaine 13, Zahui 12, Penna 6

E-WORK FAENZA-DINAMO SASSARI 73-58

L’E-Work Faenza piega la resistenza della Dinamo Sassari per 73-58. Primo quarto equilibrato con le romagnole che si trovano a +1 (23-22), prendendo poi un piccolo margine nella seconda frazione prima del riposo di metà partita (40-35). Nel terzo parziale l’E-Work prova ad allungare nel punteggio, toccando anche la doppia cifra di vantaggio dopo 30’ di gioco. Nella frazione conclusiva le padrone di casa innestano le marce alte e piazzano l’allungo decisivo, con le sarde che non riescono a reagire per il 73-58 con cui Faenza vince trascinata dalla tripla doppia di Fondren (17 punti, 14 rimbalzi e 10 assist)

TOP SCORER

Faenza: Reichert 19, Fondren 17, Roumy 10

Sassari: Taylor 25, Gonzales 10, Natali 7

GEAS SESTO SAN GIOVANNI-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 68-76

L’Alama San Martino di Lupari espugna Sesto San Giovanni battendo la Geas per 68-76. Le lombarde sembrano iniziare meglio, ma le patavine operano subito il sorpasso per il +6 (13-19). Nel secondo quarto la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con l’Alama che conserva un solo possesso pieno di vantaggio dopo 20’ (36-39). Nel terzo parziale San Martino di Lupari non si scompone e continua a dettare il proprio ritmo, con Sesto San Giovanni che però non molla e rimane a -4 all’ultima pausa breve (55-59). Nel quarto conclusivo l’Alama da fondo alle energie rimaste che bastano però a trovare il guizzo decisivo, con la Geas che non riesce a controbattere e deve cedere per 68-76.

TOP SCORER

Sesto San Giovanni: Moore 16, Makurat 10, Spreafico 9

San Martino di Lupari: D’Alie 22, Caitlin 17, Robinson 16

UMANA REYER VENEZIA-ALPO VILLAFRANCA DI VERONA 81-59

L’Umana Reyer Venezia non concede scampo alla neo-promossa Alpo Villafranca di Verona e si aggiudica il derby veneto per 81-59. Match subito in discesa per le campionesse d’Italia con un primo quarto da 27-12, con le veronesi che non riescono a reagire e sprofondano a -25 alla seconda sirena (47-22). Nella ripresa la Reyer non cala l’intensità e continua a spingere, ritoccando il massimo vantaggio a +31 al termine del terzo quarto (66-35). L’Alpo vuole comunque onorare l’impegno fino in fondo e cerca di limitare seppur parzialmente i danni per il 81-59 con cui l’Umana esulta di fronte al proprio pubblico.

TOP SCORER

Venezia: Kuier e Stankovic 12, Pan 11

Alpo: Tulonen 23, Frustaci 13, Spinelli 8