Australian Open, Naomi Osaka costretta al ritiro: Belinda Bencic agli ottavi di finale

Si è chiusa anzitempo l’attesa sfida tra due giocatrici che sono tornate a giocare dopo la maternità. Si tratta di Naomi Osaka e di Belinda Bencic che si sono affrontate nella sfida di terzo turno degli Australian Open 2025. Ebbene, la vittoria è andata alla svizzera, attuale n.294 del ranking, col punteggio di 7-6 (5).

No, non è un errore. Osaka, infatti, si è ritirata dopo aver perso il primo parziale contro l’elvetica per un problema agli addominali. Un vero peccato per la giapponese, che nel corso di questo torneo aveva messo in mostra un ottimo livello di gioco, come nella partita vinta contro la ceca Karolina Muchova, e poteva candidarsi a un ruolo di primo piano.

Prosegue quindi nel proprio cammino Bencic che, agli ottavi di finale, giocherà contro la vincente del match tra l’americana Coco Gauff (n.3 del seeding) e la canadese Leylah Fernandez (n.30 del seeding). Da notare che la giocatrice rossocrociata, nel rito del messaggio col pennarello sulla telecamera, abbia voluto dedicare un pensiero proprio alla sua avversaria.

“Get well soon mama” (Guarisci presto mamma)“, le parole della tennista elvetica.