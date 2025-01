Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (18 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Si entra nel primo vero fine settimana degli Australian Open 2025, e lo si fa con una nutrita serie di italiani ancora presenti dalle parti di Melbourne, e non soltanto per quanto riguarda i singolari. Anche se, va detto, questi rappresentano la parte principale dell’attenzione.

Riflettori chiaramente puntati su Jannik Sinner, che torna nella sessione serale della Rod Laver Arena contro l’americano Marcos Giron. Contemporaneamente, per Jasmine Paolini sfida di fascino e tutta da seguire con l’ucraina Elina Svitolina, che, per un curioso scherzo del destino, non si sono mai affrontate pur se divise da appena un anno e mezzo. Un po’ prima scenderà in campo Lorenzo Musetti, e quella con l’altro USA Ben Shelton sarà una partita da lente d’ingrandimento e, potenzialmente, come minimo da quattro set. Infine, sul Campo 3, Lorenzo Sonego cerca la sua grande occasione con l’ungherese Fabian Marozsan, che però resta ostico al di là dell’attuale ranking simile. Da segnalare anche il debutto nel doppio misto, da teste di serie numero 1, per Sara Errani e Andrea Vavassori.

Di seguito il calendario completo degli italiani della settima giornata degli Australian Open 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su discovery+ (tutti i campi), SkyGo e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIANI AUSTRALIAN OPEN 2025

Rod Laver Arena

Ore 9:00 Sinner (ITA) [1]-Giron (USA) – 3° turno uomini

Margaret Court Arena

Ore 9:00 Paolini (ITA) [4]-Svitolina (UKR) [28] – 3° turno donne

John Cain Arena

3° match, non prima delle ore 7:00 Musetti (ITA) [16]-Shelton (USA) [21] – 3° turno uomini

Court 3

3° match dall’1:00 Sonego (ITA)-Marozsan (HUN) – 3° turno uomini

Court 6

4° match dall’1:00 Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [1]-Aiava (AUS)/Jasika (AUS) [WC] – 1° turno doppio misto

Court 7

3° match, non prima delle ore 4:00 Cocciaretto (ITA)/Samsonova-Kato (JPN)/Zarazua (MEX) – 2° turno doppio donne

Court 13

4° match dall’1:00 Cristian (ROU)/Rosatello (ITA)-Fernandez (CAN)/N. Kichenok (UKR) [16] – 2° turno doppio donne

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2

Diretta streaming: discovery+, SkyGo (per Eurosport 1 e 2), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)