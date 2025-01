Dove vedere in tv Sinner-Giron, Australian Open 2025: orario esatto, programma, streaming

Domani, sabato 18 gennaio, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo. Il n.1 del mondo affronterà nel primo match della sessione serale a Melbourne (ore 09.00 italiane) lo statunitense Marcos Giron (n.46 del ranking) nel terzo turno degli Australian Open 2025. Alla Rod Laver Arena, l’azzurro punta a conquistare l’accesso agli ottavi di finale del primo Slam dell’anno.

Fino a questo momento, non è stato un percorso così agevole per Jannik. Il sorteggio lo aveva obbligato a confrontarsi con un rivale scomodo come il cileno Nicolas Jarry (n.34 ATP) e l’altoatesino ha dovuto impegnarsi per battere il sudamericano. In maniera ancor più evidente e inaspettata, la partita di secondo turno contro l’aussie Tristan Schoolkate.

Il padrone di casa è stato in grado di strappare un set a Sinner, prima di subire la rimonta inevitabile del n.1 del mondo. Nel confronto con Giron, il nostro portacolori spera di alzare il proprio livello di gioco per non avere le stesse problematiche dei primi due round. Un giocatore molto ben dotato fisicamente l’americano, che si muove molto bene e sa colpire forte specialmente dal lato del dritto.

La partita tra Jannik Sinner e Marcos Giron, valida per il terzo turno degli Australian Open 2025, andrà in scena domani a partire dalle 09.00 sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne. La trasmissione televisiva sarà a cura di Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-GIRON AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio alle 01.30 italiane

E. Raducanu GBR vs (2) I. Swiatek POL

Non prima delle 04.00 italiane

(31) F. Cerundolo ARG vs (8) A. de Minaur AUS

Non prima delle 09.00 italiane

(1) J. Sinner ITA vs M. Giron USA

A seguire

(19) M. Keys USA vs (10) D. Collins USA

PROGRAMMA SINNER-GIRON AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport