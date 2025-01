Australian Open 2025, Luciano Darderi spiega il ritiro: “Problema muscolare nella parte destra del petto”

Luciano Darderi si è ritirato nel corso del primo turno degli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del secondo set contro lo spagnolo Pedro Martinez sullo score di 6-3 4-1 per l’iberico. Il tennista italiano si è presentato poi comunque in conferenza stampa, nonostante non fosse obbligato, visto il ritiro.

Il racconto del problema fisico ravvisato: “Nei primi 3 o 4 game ero un po’ teso ed ha cominciato a farmi male il petto nella parte destra, secondo me è un problema muscolare, ma quando tiravo il dritto aprivo un po’ lì e provavo davvero dolore. Con il servizio ed il rovescio andava bene, ma quando tiravo il dritto, che poi sul cemento la palla è più veloce, dovevo controllare un pochettino, mi tirava, e poi essendo quasi due set a zero sotto sentivo che non riuscivo a farne altri tre del genere“.

Le sensazioni di Darderi: “Mi è capitato nei primi game, quando ero ancora un po’ freddo quindi sono dispiaciuto. Sinceramente non so che dire, mi dispiace tanto. Mi preparo da due mesi ormai, è una preparazione lunga per arrivare qui. Sono dispiaciuto, quindi spero di riprendermi velocemente e che non sia qualcosa di grave. Da quello che sento è un problema muscolare, ma è una cosa comunque delicata, dalla parte del petto, soprattutto sul dritto, quindi devo prendermi cura di me stesso, perché siamo a gennaio, quindi non posso farmi male, strapparmi il petto e stare tre mesi fuori. E’ un posto delicato del corpo, quindi bisogna curarmi adesso e vedere cosa ho“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini